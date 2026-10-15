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副總統也入列！雲林瘋傳劉建國「情史」AI影片 劉怒斥：毫無道德

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，今天受訪回應，斥責「太無道德！」。記者蔡維斌／攝影
網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，今天受訪回應，斥責「太無道德！」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣網路最近流傳一段用AI製作的影片，內容以七位政治界女性，包括副總統在內蕭美琴在內的七位政治界女性也都入鏡，影射雲林縣長參選人劉建國的「情史」。劉建國今天受訪首度針對該影片表示，該影片以沒有根據的事，對多位女性抹黑，影響尊嚴與聲譽，甚至傷害人家的家庭，是非常不道德的行為。是否提告，將研究後再處理。

2026九合一選舉

近日一位李姓前縣議員以AI影片放在臉書廣為流傳，影片內容包括多年來外傳與劉建國感情有關的幾位女性，為贏得選舉，要競選團隊把「本地隊」「旅外隊」「在地隊」統統找回來。影片中的女性除新北前議員李婉鈺及幾位前任或現任立委、縣議員等，包括副總統蕭美琴等共七人，均被以AI手法製成長相雷同的女性，在影片劇情中。

此影片近日在臉書不斷流傳，觀看的人數也不少，超過十萬人次以上，由於影片劇情以選舉為主軸，影射劉建國過往被傳聞的情史。劉建國今天受訪首度表達個人看法。

劉建國指出，選戰到目前為止，他一直都以正面的選舉舉態度，他也要求民進黨提名的候選人，也都要從正面的方式來爭取選民認同。可是，在選舉過程中，卻有人以這種抹黑且沒有任何根據，用這種非常無道德的作法，去影響一個人的尊嚴、操守，甚至一些點點滴滴都會傷害一個家庭。

劉建國強調，「實在是大可不必」，因這樣做會讓一個家庭受到嚴重傷害，然後再獲取個人的政治利益或選舉利益，這樣做心會安嗎？他認為真的不必為了要打擊劉建國，弄得好像跟劉建國有互動的女性，都有不當的關係，這樣做人民可以接受嗎？而且越講越離譜，越講越故意，越講人越多，搞成選風和候選人素質降低，對整個選舉毫無幫助，相信選民還是期待正面的選舉。

至於是否提告，他個人將研究後再處理；至於涉及當事的關係人影響聲譽或家庭的不諒解，當事人也有自己主張的法律途徑。

網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，影片中出現七位政治界女性，今天受訪回應，劉建國斥責「抹黑！太無道德！」。記者蔡維斌／翻攝自該影片
網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，影片中出現七位政治界女性，今天受訪回應，劉建國斥責「抹黑！太無道德！」。記者蔡維斌／翻攝自該影片

網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，影片中出現七位政治界女性，今天受訪回應，劉建國斥責「抹黑！太無道德！」。記者蔡維斌／翻攝自該影片
網路近日瘋傳民進黨雲林縣長參選人劉建國的AI「情史」影片，影片中出現七位政治界女性，今天受訪回應，劉建國斥責「抹黑！太無道德！」。記者蔡維斌／翻攝自該影片

2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 蕭美琴

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