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影／改善台南醫療、公托、長照三缺 陳亭妃：最短時間內補足
台南有8個行政區在醫療、公托及長照三項指標同時落入全台後25%，成為全台三缺鄉鎮最多的縣市。民進黨台南市長參選人陳亭妃表示，公共托育、醫療及長照一直是民進黨最重視的政策，台南市也陸續補強相關服務，未來將在最短時間內補足不足之處，並挹注更多資源，強化偏鄉及山區的服務量能，讓當地民眾獲得更完善的照顧，也能更加安心。
陳亭妃推出「福利六都齊」政見，主張對標六都福利制度，從公托、醫療到長照全面盤點台南現行政策，補足育兒、婦女健康及長者照顧等資源缺口，並提出成立青年局，打造涵蓋全齡的照顧支持網絡。
陳亭妃表示，台南身為直轄市，市民應享有與六都相當的福利保障，未來將依循「對標六都、逐項補齊」原則，檢視公托、育兒、醫療及長照等制度，讓福利資源更完整，透過「中央加碼、地方補齊」，建構從兒少、青年、家庭到長者的全齡照顧體系。
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