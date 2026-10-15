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蘇巧慧提淡海科學城 李四川競辦酸：拿香跟拜怎麼只學了半套？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競辦發言人江怡臻質疑蘇巧慧的淡海科學城政策是拿香跟拜，但只學了半套。圖／翻攝臉書畫面
李四川競辦發言人江怡臻質疑蘇巧慧的淡海科學城政策是拿香跟拜，但只學了半套。圖／翻攝臉書畫面

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在與淡江大學座談時提淡海科學城，主張不需為發展AI產業搬遷松山機場，淡海本身已有可供科技發展土地，可直接鏈結北士科等AI產業鏈，把人才與產業留在新北。李四川競辦發言人江怡臻今在臉書發文質疑，蘇巧慧拿香跟拜怎麼還只學了半套？

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江怡臻指出，李四川早在先前便已提出「淡海科學城」的完整構想，主張以「南有巨蛋城、北有科學城」為雙核心布局，藉此爭取企業進駐並創造在地就業機會。更重要的是，該方案同時搭配了「淡北快線」與「蘆社大橋」等重大交通建設，目的在於串聯未來的淡海科學城、北士科與台北市核心區。她強調，從產業進駐、聚落串聯到人才通勤，將「交通與產業一併規劃」，才是負責任且完整的城市願景。

蘇巧慧在台北市長蔣萬安提出「松山機場遷建、打造台北AI園區」構想後，主張淡海科學城緊鄰北士科、AI產業鏈可直接延伸至淡水而不必遷移松機。江怡臻表示，歡迎大家一起重視淡海科學城的方向，但不能「只跟著喊口號，卻不交代交通如何處理，甚至以此作為反對他人規劃的理由」。

江怡臻強調，台北發展AI園區與新北推動淡海科學城兩者明明互不牴觸，反而能透過雙北合作相輔相成，引進企業、創造就業，讓雙市民眾共享AI發展紅利。「為什麼要把合作的機會，講成非得二選一？」

她補充，企業進駐淡水並不代表員工皆居住在淡水，同一個家庭成員也可能在不同的跨市地點工作；因此「爭取在地就業」與「改善跨市交通」本就應同步進行，不應被解讀為只想讓新市民眾前往台北上班。

江怡臻說，若要主張淡海科學城，請問聯外道路、軌道銜接與通勤方案在哪裡？不能只說鄰近北士科，就假設產業與交通會自動串聯起來，如中和光復線也是為了回應廣大的跨市通勤需求；未來若松機順利轉型為AI園區，亦應同步評估轉乘與路網銜接，讓新北市民共同分享雙北發展機遇。

江怡臻呼籲蘇巧慧，政策規劃必須將產業、交通與聚落全盤考量，「不能只學了科學城的口號，卻把配套措施全都漏掉」。她強調，反對別人的規劃無法替代自己的方案，若有心帶領新北，就請拿出具體且完整的對策。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 產業鏈 松山機場

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