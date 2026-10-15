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不要打假球？邱建富下戰帖舉辦電視辯論會 藍綠參選人有回應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對彰化縣長選舉縣政辯論，無黨籍參選人邱建富要求對手不要打假球，他將發函邀請對手舉辦電視辯論會，並一周內答覆。記者劉明岩／攝影
針對彰化縣長選舉縣政辯論，無黨籍參選人邱建富要求對手不要打假球，他將發函邀請對手舉辦電視辯論會，並一周內答覆。記者劉明岩／攝影

選戰倒數，彰化縣長選舉將首度以辯論方式舉辦一場公辦電視政見發表會，由兩位公正人士提問，四名候選人不互相詰問；不過，無黨籍參選人邱建富要求對手不要打假球，他將發函邀請對手舉辦電視辯論會，並一周內答覆，藍綠參選人均表示同意。

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彰化縣選委會表示，下屆縣長選舉公辦電視政見發表會，經徵詢四名縣長參選人超過三分之二同意採取辯論方式舉辦，也就是其中有3人同意，這也是歷屆縣長選舉公辦電視政見會首次採取辯論方式舉辦，而不同於常見的電視辯論會，參選人並不互相詰問，並以直播及錄影方式呈現。

邱建富表示，日前已收到彰化縣選舉委員會寄發的公辦政見發表會辯論方式同意書，並已簽署寄回。他強調，自己不會只是等待結果，而是將主動寄發正式邀請函。

邱建富除了支持公辦政見辯論，也表示願意主動邀請其他候選人參與媒體電視辯論，相關費用可由他協助籌措。他並建議，各候選人陣營各自推派一名公正人士擔任提問人，共同建立公平、公開的辯論機制，讓所有候選人站上同一個平台，接受縣民檢驗。

邱建富強調，辯論更應回到彰化最迫切的發展課題，包括如何改善薪資偏低的困境、扭轉人口持續流失、創造優質就業機會，以及讓青年願意留在家鄉發展。他表示，這些都是攸關彰化未來的重要問題，值得所有候選人公開提出解方、接受檢驗。

其實，最早提出舉辦縣見辯論會的是律師出身的國民黨縣長參選人魏平政，他今天回應邱建富舉辦電視辯論會的提議，表示支持優先確認選委會公辦電視政見發表會採辯論方式的可行性與程序；若參選人也希望有相互提問的媒體辯論，則可同步由媒體或公正第三方協調主辦，將時間、場地、主持、提問方式、直播及經費等事項公開討論。

民進黨參選人陳素月之前回應魏平政舉辦縣政辯論時，曾表示同意，但限定只跟魏平政辯論，不包括另兩參選人；不過針對今天邱建富所提舉辦電視辯論，陳素月競總表示，若是由第三方公正媒體舉辦，邀請所有的參選人同台辯論，由公正人士擔任提問人，陳素月會參加。

無黨籍參選人陳重嘉先前也表示同意參加縣政辯論。

針對彰化縣長選舉縣政辯論，無黨籍參選人邱建富要求對手不要打假球，他將發函邀請對手舉辦電視辯論會，並一周內答覆。記者劉明岩／攝影
針對彰化縣長選舉縣政辯論，無黨籍參選人邱建富要求對手不要打假球，他將發函邀請對手舉辦電視辯論會，並一周內答覆。記者劉明岩／攝影

邱建富 辯論 打假球 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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