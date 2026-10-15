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沈伯洋父「換殼賺紅錢」？陳揮文揭黑幕酸遭養套殺 粉專譏：去對岸做慈善

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親被指遭陸制裁後，換公司名稱繼續做大陸生意，媒體人陳揮文酸，「早被養套殺」。 聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親被指遭陸制裁後，換公司名稱繼續做大陸生意，媒體人陳揮文酸，「早被養套殺」。 聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋家族經商爭議持續延燒。港媒日前踢爆，沈伯洋父親沈土城名下的「兆億有限公司」去年遭北京當局點名制裁並禁止交易後，疑似改以另一家境外公司「VWAY」為掩護，持續向中國大陸採購商品並維持商業往來。

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面對指控，沈伯洋質疑爆料時機，並定調為冷飯重炒的舊謠言。資深媒體人陳揮文在政論節目《新聞大白話》直言，沈家涉入的根本是「新飯」，底細早就被摸透，沈家在對岸做生意形同落入被「養套殺」的困局。

沈土城背景與商業版圖遭起底

港媒披露，沈土城早年即長期在海外與南美洲經營進出口貿易，兆億負責從中國大陸採購多項原物料與商品再銷往他國。然而，隨著沈伯洋近年高舉抗中保台大旗、創立黑熊學院並積極推動「非紅供應鏈」，兆億在去年遭國台辦以涉台獨名義列入制裁名單，明文禁止大陸企業與其交易。

不料，近期港媒與國台辦記者會訊息進一步披露，兆億遭制裁後，沈土城疑似透過另一家境外註冊的貿易公司「VWAY」，換殼繞道持續與大陸供應鏈進行採購交易，且金額更甚以往。

陳揮文痛批沈伯洋 抗中人設破功

對此，陳揮文認為這根本不是炒冷飯，而是換殼繼續交易的「新飯」。陳揮文反問沈伯洋與沈土城，「你換了公司名字，大陸官方會不知道嗎？你把大陸當成塑膠嗎？」

陳揮文指出，北京早就將沈伯洋列為台獨頑固分子，其父親在大陸的所有商務動態必然都在掌控之中，「他知道，而且他是故意的！他已經把你養了一年多，你這就是標準的被『養、套、殺』」。

陳揮文進一步質疑，沈家被視為台北五分埔的地主家族，家境殷實，沈伯洋既然一手打造「抗中保台」、「反第五縱隊」的人設，甚至嚴格檢驗其他民間交流與台商，自身家族就最不該涉入兩岸經貿利益。

「2013年去賺紅錢，那時還沒從政就算了；現在都當上立委、甚至被視為未來台北市長熱門人選，為什麼不徹底切斷與大陸的一切貿易往來？連這個辮子都要留給對方抓，到底誰在表裡不一？」

粉專開酸：原來是去對岸做慈善

臉書粉專「台灣網路視窗」也發文梳理沈伯洋過去針對父親經商的發言邏輯，以反諷口吻整理出「三大奇葩觀點」，引發網友熱議。

1.「是對岸賺我家的錢」： 原來沈家是去對岸做慈善，寧可自己承擔風險與成本，也要把熱錢送給對岸賺。

2. 「中共制裁我家是懲罰中國人民」： 家族公司被制裁，沈伯洋第一時間竟然是在替對岸基層人民抱不平？

3. 「換殼繼續去給對岸賺」： 就算遭到中共官方制裁，沈家依然不屈不撓，換個「VWAY」的馬甲也要繼續衝進去「讓對岸賺錢」。

該粉專嘲諷，這種邏輯完全顛覆常理，這哪裡是抗中保台？這根本是心懷祖國人民。被制裁了還要想方設法換殼鑽進去，寧可被虐也要繼續拯救對岸經濟，實在讓人肅然起敬。

2026九合一選舉 沈伯洋 陳揮文 台北市選舉

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