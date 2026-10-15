桃園凌濤緊追造勢場地爭議 黃世杰陣營反擊烏龍抹黑令人不齒

國民黨桃園市議員凌濤近日緊追民進黨桃園市長參選人黃世杰南區競選總部成立大會場地爭議，今批黃世杰是「農水台子」，其父黃金德則是土皇帝指揮農水署石管處，而石管處租金查定小組則涉嫌圖利，呼籲檢調偵辦；黃世杰競選辦公室則回應，烏龍抹黑博聲量，令人不齒。

凌濤指出，黃世杰這兩天持續閃躲，拿公園場地來混淆自己特權使用國家土地事實，卻說不清楚為何可以租到1655坪、一天僅4萬元的競總成立。

農水署石門管理處會勘紀錄顯示，黃世杰團隊9月21日下午2時到中壢討論租借土地事宜，資料登載租金將由「租金查定小組」審議，再依審議結果辦理，結果不到2天，石管處火速回文租金只要8萬1700元，規避年化租金，還配合2天短租。

凌濤懷疑場地申請人是黃世杰父親、財團法人桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德，也批評石管處代理處長江美珍不只配合會勘，還光速核定租金內容，涉嫌圖利罪；他要求農業部公布查定小組委員名單，說明所有委員的發言紀錄，檢調也應該以圖利偵辦此案。

黃世杰辦公室發言人簡伊翎回應，10月3日競選活動場地早在事前就已提出申請，相關審核程序均由主管機關依法辦理。黃世杰無論是擔任立法委員或法務部次長期間，從未干預公家機關的行政程序。

簡伊翎也說，不知凌濤議員是否享受特權慣了，才會以己度人，認為別人也靠特權辦事？凌議員頻頻烏龍抹黑、三番兩次炒作同樣議題，如此惡質的搏聲量方式，令人感到不齒。