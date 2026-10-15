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全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

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人口探底／台南托育難 國民黨市長參選人謝龍介：公托要增加一倍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照

全台22縣市「醫療、公托、長照」三項指標台南都是末段班，台南有將軍、後壁、北門、山上、安定、南化、大內、東山8區列全台倒數25%，是各縣市中「三缺」 最多行政區。

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國民黨台南市長參選人謝龍介對此議題表示，台南有八個行政區被列為醫療、公托、長照「三缺」，反映的就是城鄉資源分配不均。偏鄉人口少、服務成本高、人力難留，政府更應該主動補位，不能讓住得比較遠的鄉親，得到的照顧就比較少。

他說，他的政見就有針對公托公幼的品質還有數量檢討，數量部分要比目前至少增加一倍，有需求的地方就優先增加名額。不過市政府要看的不只是增加幾個據點，而是孩子送不送得進去、長輩用不用得到、家庭負擔有沒有減輕，並且公開進度，讓市民檢驗。

謝龍介說，如果他當選市長，上任一百天內會盤點各區缺口，優先提出這八區的改善計畫。醫療增加定期巡診、居家醫療及就醫接送；托育利用合適的公有空間增設公共托育，有需求的地方優先增加名額；長照補足日照、到宅照顧及喘息服務，同時支持專業人力留在地方。

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