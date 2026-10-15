沈伯洋批科技廊帶「廊什麼帶」 國民黨團：打臉黃仁勳跟輝達？

台北市長選戰成矚目焦點，藍綠針對松山機場遷移議題、AI產業布局交鋒。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，內科、南軟、松山機場及北士科究竟要串聯什麼「是要廊什麼帶？」、「視訊開會就好」。國民黨立法院黨團今開記者會回擊，立委王鴻薇批評，沈伯洋針對AI產業廊帶很無知又外行，如果只有商圈才需要土地，是打臉黃仁勳跟輝達嗎？

沈伯洋日前赴台北大學演講提及，台北市長蔣萬安說要把內科、南軟、松山機場遷建後的AI園區，跟北士科串連成一個科技廊道，質疑內科、南軟、松山機場及北士科究竟要串聯什麼「是要廊什麼帶？」，並指軟體城沒有甚麼需要串，就算幾個公司之間要開會，坐捷運或視訊開會就好。

國民黨立法院黨團今舉行「沈伯洋不懂科技廊帶？AI產業大外行」記者會，王鴻薇批評，沈伯洋針對AI產業廊帶很無知又外行，事實上國際五大AI廊帶、聚落非常多，像亞洲包含新加坡、馬來西亞都有建立「中立算力新廊道」，在美國舊金山矽谷也有「灣區AI生態圈」，歐洲英國、德國也合作打造工業科技走廊等。按照沈伯洋說法，如果只有商圈才需要土地，是打臉黃仁勳跟輝達嗎？為何美國矽谷要繼續存在？沈伯洋說法空洞無知外行，奉勸趕快去補習跟上課，要選首都市長別成為大外行。

立委賴士葆說，沈伯洋原話讓大家聽了嚇一跳，外行人講外行話。把科技廊帶說成逛街商圈，但科技廊帶是要串人才、研發資金跟應用場域，不是逛商場，要讓硬體跟軟體結合，台灣非常強的硬體優勢，結合世界先進國家，美國相關軟體發展，軟體跟硬體結合，沈伯洋說開視訊就好，講得像聊天，凸顯沈對產業發展的無知跟幻想，不然為何黃仁勳要把輝達海外總部設在北士科？

賴士葆批評，民進黨再怎麼花大錢打認知戰，讓沈伯洋從過去窮凶惡極，把大家扣紅帽子的民進黨立委，現在卻包裝成暖男，如今對AI產業的看法是滑天下之大稽。

立委李彥秀說，美國總統川普都提出從AI轉成SI，沈伯洋想當首都市長，對科技還停留在30年前的看法，直接打臉賴清德總統跟行政院長卓榮泰提出AI十大建設，難道沈伯洋認為用青鳥飛鴿傳書就可以創造AI未來。科技廊帶不是解決交通跟開路問題，產業不是靠視訊就可以自動串起來，背後電力、網路、資料中心都要合併起來解決，科技廊帶解決的是產業鏈如何合作、如何研發出新東西，喊話沈伯洋應提出具體方案，才是合格市長參選人。