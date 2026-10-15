快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱桃機難承接松機...蔣辦酸：還在撥接？交通部已說技術面可行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
松山機場遷建議題，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱，「你不可能用第三（跑道）去來取代松山現在的吞吐需求」。聯合報系資料照
松山機場遷建議題，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱，「你不可能用第三（跑道）去來取代松山現在的吞吐需求」。聯合報系資料照

松山機場遷建議題，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱，「你不可能用第三（跑道）去來取代松山現在的吞吐需求」，蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，交通部已說明「技術面可行」， 沈委員還在撥接？

2026九合一選舉

楊沛緰表示，北市府規畫松山機場遷移，打造AI園區，提出松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收，交通部次長林國顯昨天在立法院接受立委洪孟楷委員質詢時，已就桃園機場航廈容量提出說明，第一、第二及第三航廈合計可提供約6至7千萬人次的年服務量能。以桃機目前每年約承載5千萬人次，加上松機每年約560萬人次計算，合計約5千5百萬人次，仍低於總服務容量。

楊沛緰表示，即使以6千萬人次的容量下限計算，仍有約5百萬人次的餘裕。航廈容量有承接空間，數字已經清楚呈現。而且林國顯昨已坦言技術面可行，沈委員卻還在撥接？

楊指出，沈委員對外評論前，至少先掌握中央部會完整答詢，市政功課沒做足，就請趕快補課；「連昨天委員會的答詢都沒跟上，似乎立委本分也出了問題，今天怎麼敢說要幫別人回答？」

楊強調，從北市府已經推動的住宅政策、AI聚落用地問題再到松山機場遷建，沈伯洋接連評論市政，短短兩天鬧了三個笑話，一再暴露對現行政策與相關資訊掌握不足，沈委員想選台北市長，請先認真做功課。

沈伯洋 桃機 交通部 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安提松機遷建規畫AI園區 洪孟楷：交部稱運量移轉桃機技術可行

松機遷移獲台中支持 蔣萬安：AI 產業需要土地與聚落

親赴政院談松機遷移 蔣萬安秀公文：2023年曾回函中央表達遷建立場

蔣萬安列席行政院提松機遷移 沈伯洋：可能是去補課

相關新聞

人口探底／台南托育難 國民黨市長參選人謝龍介：公托要增加一倍

全台22縣市「醫療、公托、長照」三項指標台南都是末段班，台南有將軍、後壁、北門、山上、安定、南化、大內、東山8區列全台倒數25%，是各縣市中「三缺」 最多行政區。

沈伯洋批科技廊帶「廊什麼帶」 國民黨團：打臉黃仁勳跟輝達？

台北市長選戰成矚目焦點，藍綠針對松山機場遷移議題、AI產業布局交鋒。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，內科、南軟、松山機場及北士科究竟要串聯什麼「是要廊什麼帶？」、「視訊開會就好」。國民黨立法院黨團今開記者會回擊，立委王鴻薇批評，沈伯洋針對AI產業廊帶很無知又外行，如果只有商圈才需要土地，是打臉黃仁勳跟輝達嗎？

沈伯洋父「換殼賺紅錢」？陳揮文揭黑幕酸遭養套殺 粉專譏：去對岸做慈善

民進黨台北市長參選人沈伯洋父親沈土城遭爆名下「兆億」被大陸制裁後，疑似改名境外公司「VWAY」持續向陸採購！名嘴陳揮文痛批沈伯洋「抗中人設」破功，質疑換殼做生意早被對岸看透、淪為「養套殺」…

藍曝民調贏4.6% 謝國樑競總：感謝市民支持 童子瑋：內參民調已領先

國民黨基隆市黨部今發布趨勢民調基隆市長選情調查，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距4.6%。謝國樑競總表示，感謝市民的支持，呼籲支持者一定要出來投票。童子瑋則回應說，團隊掌握的內參民調穩定向前，甚至已有領先的情況。

沈伯洋稱桃機難承接松機...蔣辦酸：還在撥接？交通部已說技術面可行

松山機場遷建議題，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱，「你不可能用第三（跑道）去來取代松山現在的吞吐需求」，蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，交通部已說明「技術面可行」， 沈委員還在撥接？

影／改善台南醫療、公托、長照三缺 陳亭妃：最短時間內補足

台南有8個行政區在醫療、公托及長照三項指標同時落入全台後25%，成為全台三缺鄉鎮最多的縣市。民進黨台南市長參選人陳亭妃表示，公共托育、醫療及長照一直是民進黨最重視的政策，台南市也陸續補強相關服務，未來將在最短時間內補足不足之處，並挹注更多資源，強化偏鄉及山區的服務量能，讓當地民眾獲得更完善的照顧，也能更加安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。