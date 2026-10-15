賴瑞隆17日競總成立 蔡英文、蕭美琴同台相挺

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆將於17日舉辦競選總部成立大會，競選團隊今天宣布前總統蔡英文、副總統蕭美琴及高雄市長陳其邁等人將同台助選，展現城市一棒接一棒的團結氣勢。

賴瑞隆辦公室今天發布新聞稿表示，17日競選總部成立大會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁及前高雄市長謝長廷等人均將出席力挺。

賴瑞隆辦公室表示，蔡英文與蕭副總統此次同台，不只是展現對出身基層的賴瑞隆的疼惜，更是對高雄未來進步發展的支持。兩人都有深厚的涉外格局，熟悉國際局勢，此次相挺，也是對賴瑞隆提出「南方崛起、邁向國際」市政目標的肯定。

賴瑞隆表示，高雄的進步，是一棒接一棒、與市民共同打拚的成果。謝長廷與陳其邁將集結相挺，陪伴他承擔關鍵第4棒。從10年市府到10年國會，他始終參與高雄的重大時刻，未來將延續歷任市長奠定的基礎，帶領高雄再創高峰。

賴瑞隆還打趣說，蔡英文、蕭美琴、陳其邁及自己都有養貓，也是著名的貓奴，這次堪稱「貓派大集結」。他期待以快樂、希望的精神，將選戰打造成凝聚未來願景的城市盛會，也號召大家發揮創意，秀出特色應援風格，為高雄凝聚力量。

賴瑞隆競選總部設於左營區曾子路。成立大會則將於17日在鳳山區自由路、議會路口舉行，鄰近捷運鳳山西站，晚間6時入場、6時30分開始，現場將發放創意文宣小物，亦規劃神秘活動。