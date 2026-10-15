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坪林競總成立近400鄉親力挺 李四川：推周遊券升級茶鄉觀光

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天中午趕赴坪林區商圈發展協會理事長交接活動並獲贈籃球，寓意「球來運轉」，象徵好運接連、事事順利。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天中午趕赴坪林區商圈發展協會理事長交接活動並獲贈籃球，寓意「球來運轉」，象徵好運接連、事事順利。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川坪林區競選總部今天舉辦成立大會，近400位坪林鄉親與眾多里長到場，許多在地青農更成立後援會力挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。李四川表示，未來擔任市長，將持續推廣新北在地農特產品，並推動基北北桃觀光周遊券，吸引更多遊客走訪新北、帶動地方消費，創造在地商機與就業機會，讓坪林優質茶鄉文化被更多人看見，促進新北整體觀光產業持續升級。

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李四川今在滿場鄉親的熱情簇擁下大進場，並授旗給坪林區競選總部主委王潮清，全場齊聲高喊「凍蒜」，氣氛沸騰；青農後援會會長陳威憲及許多在地青農也致贈「好運旺旺來」，表達對於李四川的支持與肯定；在地鄉親並致贈坪林在地包種茶，祝福李四川「包中」高票當選。

李四川表示，坪林擁有優質自然環境，孕育出品質卓越的茶葉，是新北市重要的特色農產，他先前也深入坪林茶區與青農交流，了解茶產業發展現況及青年投入農業的心路歷程，他肯定及感謝茶農以友善環境的方式耕作，未來若擔任市長，將整合交通、觀光及行銷資源，積極推廣坪林茶葉及在地農特產品，讓新北好茶走向國際。

李四川表示，未來將落實「青春山海線2.0」政策，透過周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，串聯各地特色景點，讓遊客「一券暢遊新北」，吸引更多人深入新北29區，進一步帶動觀光與消費，為坪林創造更多商機、促進在地就業機會，讓更多年輕人留在家鄉工作。李四川的具體有感政策，獲得全場熱烈迴響。

對於許多長輩住在老房子的「雙老」問題，李四川也表示，將推動「安心生活三大行動」，針對用電、防火、防災、防跌、無障礙、緊急求救等面向提供專人到宅檢查，補助每戶最高3萬元提升設備安全；並運用AI科技及既有社福、健康、長照服務資料，結合訪視、送餐及第一線服務，主動發現需要協助的長輩，及早連結營養、運動、醫療與長照資源；以及成立銀髮人才中心，提供彈性工時、部分工時、專案工作及志願服務媒合，讓想工作的長輩找得到機會，想貢獻專業的長輩找得到舞台。

針對偏鄉建設發展，李四川指出，為了讓第一線的里長與區公所有穩定財源推動基礎建設，使在地需求得以真正落實，未來他將提高地方公所自主預算，讓政見可以更因地制宜；並將推動敬老卡升級，把每月600點中的300點悠遊卡化，讓長輩除了搭乘大眾運輸，也能更彈性運用在日常生活所需，讓福利真正符合長輩需求。

今日活動，坪林區里長聯誼會長李秋勝、婦女後援會會長林月娥、青農後援會會長陳威憲等基層代表皆站出來力挺；新北市副市長劉和然、立委羅明才、議員黃心華、陳儀君、劉哲彰、市議員參選人游皓麟也出席共襄盛舉。

李四川隨後走訪坪林老街，沿途向鄉親與遊客問候，許多鄉親熱情握手、合影、要求簽名，展現在地高人氣；李四川並赴保坪宮參拜，受到主委陳燦煌及眾多鄉親熱烈歡迎，廟方也致贈象徵「好運來」的鳳梨酥表達支持，有鄉親更熱情表示：「我也是學土木的，支持你！」

李四川今天中午趕赴坪林區商圈發展協會理事長交接活動，受到前後任理事長高明富、蔡國祥熱情歡迎，蔡國祥並致贈籃球給李四川，寓意「球來運轉」表達祝福與支持，李四川逐桌向幹部與鄉親致意問候，期間凍蒜聲不斷、氣氛極為熱絡，李四川也再次重申將落實觀光政見、升級坪林觀光產業，獲得滿場熱烈好評。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供

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