坪林競總成立近400鄉親力挺 李四川：推周遊券升級茶鄉觀光

國民黨新北市長參選人李四川坪林區競選總部今天舉辦成立大會，近400位坪林鄉親與眾多里長到場，許多在地青農更成立後援會力挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。李四川表示，未來擔任市長，將持續推廣新北在地農特產品，並推動基北北桃觀光周遊券，吸引更多遊客走訪新北、帶動地方消費，創造在地商機與就業機會，讓坪林優質茶鄉文化被更多人看見，促進新北整體觀光產業持續升級。

李四川今在滿場鄉親的熱情簇擁下大進場，並授旗給坪林區競選總部主委王潮清，全場齊聲高喊「凍蒜」，氣氛沸騰；青農後援會會長陳威憲及許多在地青農也致贈「好運旺旺來」，表達對於李四川的支持與肯定；在地鄉親並致贈坪林在地包種茶，祝福李四川「包中」高票當選。

李四川表示，坪林擁有優質自然環境，孕育出品質卓越的茶葉，是新北市重要的特色農產，他先前也深入坪林茶區與青農交流，了解茶產業發展現況及青年投入農業的心路歷程，他肯定及感謝茶農以友善環境的方式耕作，未來若擔任市長，將整合交通、觀光及行銷資源，積極推廣坪林茶葉及在地農特產品，讓新北好茶走向國際。

李四川表示，未來將落實「青春山海線2.0」政策，透過周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，串聯各地特色景點，讓遊客「一券暢遊新北」，吸引更多人深入新北29區，進一步帶動觀光與消費，為坪林創造更多商機、促進在地就業機會，讓更多年輕人留在家鄉工作。李四川的具體有感政策，獲得全場熱烈迴響。

對於許多長輩住在老房子的「雙老」問題，李四川也表示，將推動「安心生活三大行動」，針對用電、防火、防災、防跌、無障礙、緊急求救等面向提供專人到宅檢查，補助每戶最高3萬元提升設備安全；並運用AI科技及既有社福、健康、長照服務資料，結合訪視、送餐及第一線服務，主動發現需要協助的長輩，及早連結營養、運動、醫療與長照資源；以及成立銀髮人才中心，提供彈性工時、部分工時、專案工作及志願服務媒合，讓想工作的長輩找得到機會，想貢獻專業的長輩找得到舞台。

針對偏鄉建設發展，李四川指出，為了讓第一線的里長與區公所有穩定財源推動基礎建設，使在地需求得以真正落實，未來他將提高地方公所自主預算，讓政見可以更因地制宜；並將推動敬老卡升級，把每月600點中的300點悠遊卡化，讓長輩除了搭乘大眾運輸，也能更彈性運用在日常生活所需，讓福利真正符合長輩需求。

今日活動，坪林區里長聯誼會長李秋勝、婦女後援會會長林月娥、青農後援會會長陳威憲等基層代表皆站出來力挺；新北市副市長劉和然、立委羅明才、議員黃心華、陳儀君、劉哲彰、市議員參選人游皓麟也出席共襄盛舉。

李四川隨後走訪坪林老街，沿途向鄉親與遊客問候，許多鄉親熱情握手、合影、要求簽名，展現在地高人氣；李四川並赴保坪宮參拜，受到主委陳燦煌及眾多鄉親熱烈歡迎，廟方也致贈象徵「好運來」的鳳梨酥表達支持，有鄉親更熱情表示：「我也是學土木的，支持你！」

李四川今天中午趕赴坪林區商圈發展協會理事長交接活動，受到前後任理事長高明富、蔡國祥熱情歡迎，蔡國祥並致贈籃球給李四川，寓意「球來運轉」表達祝福與支持，李四川逐桌向幹部與鄉親致意問候，期間凍蒜聲不斷、氣氛極為熱絡，李四川也再次重申將落實觀光政見、升級坪林觀光產業，獲得滿場熱烈好評。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午走訪坪林老街，再赴保坪宮參拜，沿途受到熱情鄉親與遊客歡迎，許多人主動上前握手、合影、要求簽名。圖／李四川競辦提供