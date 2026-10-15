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藍曝民調贏4.6% 謝國樑競總：感謝市民支持 童子瑋：內參民調已領先

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長藍綠最新民調曝，謝國樑（左）支持度42.9%領先童子瑋（右）38.3%。記者游明煌／攝影
基隆市長藍綠最新民調曝，謝國樑（左）支持度42.9%領先童子瑋（右）38.3%。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市黨部今發布趨勢民調基隆市長選情調查，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距4.6%。謝國樑競總表示，感謝市民的支持，呼籲支持者一定要出來投票。童子瑋則回應說，團隊掌握的內參民調穩定向前，甚至已有領先的情況。

2026九合一選舉

國民黨基隆市黨部今天上午發布委託趨勢民調最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距已拉進到4.6%。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤表示，雖然民進黨的政黨表態率高於國民黨，謝國樑市長仍在支持度、看好度雙雙領先。感謝市民的支持，也呼籲所有支持者11月28日一定要出來投票，不要因為看到領先，就覺得少自己一票沒關係，「每一票，都很重要。」

童子瑋表示，現階段最重要的目標，就是持續勤走基層、傾聽民意，同時透過各類節目與公開場合，向市民說明自己的政策理念，讓更多人認識真正的童子瑋。

童子瑋指出，團隊掌握的多份內參民調，都顯示他的支持度持續進步、穩定向前，甚至已有領先的情況。他強調，對於國民黨公布的民調，團隊會持續努力，也將短期目標設定為「有一天連國民黨自己做的內參民調，我們都能領先」。

謝國樑 童子瑋 民調 2026九合一選舉 基隆市選舉

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