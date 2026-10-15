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高鐵嘉義輕軌協商藍綠攻防 王美惠：建設需要行動不是口水

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
高鐵嘉義聯外輕軌成為市長選戰攻防議題！市長黃敏惠（左六）昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調高鐵嘉義站聯外軌道建設，達成3項結論，民進黨市長參選人、立委王美惠（右五）參與協商。圖／截自王美惠臉書
高鐵嘉義聯外輕軌成為市長選戰攻防議題！市長黃敏惠（左六）昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調高鐵嘉義站聯外軌道建設，達成3項結論，民進黨市長參選人、立委王美惠（右五）參與協商。圖／截自王美惠臉書

高鐵嘉義聯外輕軌成為市長選戰攻防議題！市長黃敏惠昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調高鐵嘉義站聯外軌道建設，達成3項結論，引發藍綠白陣營不同反應。參與協商的民進黨市長參選人、立委王美惠打破沉默，強調地方建設需要實際行動，不應淪為口水爭論，中央與地方唯有充分溝通、共同尋求解方，才能讓建設向前推進。

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王美惠表示，昨天她與黃敏惠率領的市府團隊一同拜會卓榮泰，針對嘉義市交通建設進行協調，並達成具體共識。會議提出的三項結論，是中央支持嘉義市推動交通建設的重要方向，後續仍須透過中央與地方持續溝通，逐步推動相關計畫。

針對外界關注的輕軌建設經費分攤問題，王美惠指出，她在會議中也特別向卓榮泰表達，未來嘉義市輕軌建設的經費分攤應採取專案協商方式處理，卓榮泰當場承諾將以專案協商方式處理。她認為，經費如何分攤是推動重大交通建設的重要課題，必須透過中央與地方協調，尋求可行方案。

王美惠昨天協商結束，立即在臉書公布三項結論，向鄉親說明協商內容。她強調，城市進步需要中央與地方攜手合作，透過充分溝通，才能讓嘉義市各項建設順利推動，為市民打造更好的生活環境。

不過，這次協商結果並未平息爭議。黃敏惠雖表示不滿意但接受，國民黨團議員則認為，中央仍未明確承諾全額負擔聯外軌道建設經費，且要求修正可行性評估，恐讓規劃進度延宕。張啓楷對協商結果表達不滿，提出不排除率領鄉親北上行政院抗議，要求中央兌現全額負擔經費的承諾。

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