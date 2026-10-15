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青年論壇談留才 柯志恩：讓青年都能在高雄發展

中央社／ 高雄15日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚前往中山大學參加市長參選人青年論壇。柯志恩表示，自己最關心的是讓各科系青年都能留在高雄發展；促企業提高薪資，創造多元就業機會，才能留人。

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柯志恩昨晚間在青年論壇上，針對青年返鄉、居住正義、交通建設及教育等議題與學生交流。柯志恩說，自己過去教了26年書，接觸過無數學生，最關心的就是非理工科系的年輕人如何留在高雄發展。

柯志恩說，近年高雄青年勞動力減少約10萬人，唯有提升傳統產業競爭力、促使企業提高薪資，創造更多元的就業機會，才能讓產業扎根、讓高雄人才留下來。

談到演唱會經濟，柯志恩認為，高雄不應只追求活動人次與短期觀光效益，而應將活動KPI轉化為產業KPI，讓文化產業與相關人才真正留在高雄，讓高雄升級為「文化產業城市」，朝亞洲文化產業首都邁進。

針對青年居住問題，柯志恩提出「可負擔宅」政策，協助有工作、有收入卻買不起一般市場住宅的家庭降低購屋門檻，讓青年能在高雄安居成家。她並強調，未來擔任市長，若政黨立場與高雄市民權益發生衝突，她會挺身捍衛地方利益。

針對小港機場營運議題，柯志恩表示，考量周邊居民反對及自然環境限制，應持續評估彌陀、南星等替代方案，爭取高雄擁有24小時運作的國際機場。

對於有學生提到高雄原縣區與市區資源分配不均問題，柯志恩承諾，未來應提高原縣區建設的經費配比，改善市區與縣區發展不均的問題。柯志恩強調，她非常重視青年世代的意見與想法，未來也將持續傾聽青年需求。

此外，柯志恩昨晚也證實，高雄市長選舉首場電視辯論會已敲定在10月30日晚上8時舉行，時間90分鐘，希望能針對市政問題辯論清楚。

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