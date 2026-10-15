吳秀華拋1億元青創基金政見 陳瑩：選情如倒吃甘蔗

台東縣長選戰，國民黨參選人吳秀華今天端出成立1億元青年創業基金政見，幫助返鄉或東漂青年；民進黨參選人陳瑩則掃街拜票，她說，對選情充滿信心，就像是倒吃甘蔗。

吳秀華今天召開記者會發表青年、農業及創新經濟3大面向共15項政見，並邀請百大青農張勝堯、在地店家「千千咖啡」創辦人楊千霈、地方創生品牌「迴迴山林」創辦人楊文廣，以及在地創作樂團「都市小島」等青年代表交流對談，表達第一線創業心聲與期待。

吳秀華提出以新台幣1億元為目標成立青年創業基金，推動婚育住宅、租屋補貼，並結合智慧農業與品牌行銷，盼吸引青年返鄉、支持東漂青年落腳。

她表示，青年能否在台東找到工作、經營事業，進而安心成家、生育及照顧長輩，是環環相扣的政策課題。青年政策包括成立創業基金、設置青年專責單位、推動婚育住宅、建置青創基地與創業一站式平台，以及編列租屋補貼預算，從資金、居住到創業輔導提供支持。

農業方面，吳秀華提出青農培力、智能農業及智能防災，運用科技減輕缺工與極端氣候衝擊；另強化冷鏈、加工及國際通路，結合產銷履歷、食安認證、品牌加值與循環經濟，提升農產品附加價值。

陳瑩今天清晨和民進黨台東市長參選人翁聖惠，縣議員參選人陳炫諭到台東市區的中華路和新生路路口向民眾拜票問候。懇請大家為「台東惠瑩」2人組加油，也為老少咸宜的年輕議員參選人陳炫諭加油。

陳瑩表示，她對自己的選情充滿信心，目前就像倒吃甘蔗一樣，投票倒數1.5個月，她會努力跑跑跑，相信11月28日，一定能贏得勝選，讓台東的藍天變綠地。