彰化縣長參選人辯論會 魏平政願立刻協調一周內敲定舉辦細節

彰化縣長參選人魏平政首先提出縣長參選人政策辯論，另3名參選人都同意，其中無黨籍參選人邱建富等不到具體舉辦日期，今批藍、綠打假球，魏平政立即回應願立即指派代表協商辯論事宜，盼一周內確認聯繫窗口、協商時間與基本規則。

魏平政說，4名參候選人都曾表達願意參與政策辯論，現在應把共識轉化為具體安排，他支持優先確認選委會公辦電視政見發表會採辯論方式的可行性與程序，若是公辦辯論應依選委會規定辦理；候選人如果希望有相互提問的媒體辯論，可由4名候選人各派代表協商，共同確認公平一致的規則，他建議舉辦媒體電視辯論可同步由媒體或公正第三方協調主辦，公開討論辯論的時間、場地、主持、提問方式、直播及經費等事項。

魏平政強調，辯論不是口號，也不該成為互相指責的工具；候選人把政策說清楚，才是對選民負責，人口、產業、交通、教育、社福與縣政治理都應納入討論，讓各候選人說明政策作法、權責、財源、期程與檢驗方式。

魏平政表示，他願立即指派代表參與協商，也期待其他候選人共同促成，歡迎任何有助促成政策辯論的具體提議，他盼四位候選人團隊在一周內確認聯繫窗口、協商時間與基本規則，讓辯論從意願走向落實，讓彰化鄉親有機會充分比較政策；邱建富提出各陣營推派提問人的建議，也可列入協商，但應確保提問中立、各候選人時間與答題機會相同。

彰化縣現有國民黨魏平政、民進黨陳素月、無黨籍邱建富與陳重嘉這4名縣長參選人，魏平政半個月前提出政策辯論，獲3名參選人同意但沒下文。今邱建富表示，已收到彰化縣選舉委員會寄發的公辦政見發表會辯論方式同意書，他已簽署並寄回，但他不會只等待結果，而是將主動寄發正式邀請函請另外3名參選人在一周內明確表態，讓辯論在本（10）月23日競選號次抽籤當天定案。