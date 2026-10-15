蔣萬安列席行政院提松機遷移 沈伯洋：可能是去補課

台北市長蔣萬安列席行政院會並在會前受訪提及松山機場遷移，市長參選人沈伯洋今天說，松機遷移涉及很多層面，蔣未提配套且提出前未與中央討論，赴行政院會可能是去補課。

民進黨台北市長參選人沈伯洋近中午赴競選總部與黨籍里長參選人開座談會，約70多名里長出席，包含民進黨台北市黨部主委吳沛憶、北市議會黨團幹部王閔生、李建昌也到場。沈在座談會開始前接受聯訪時做以上表示。

蔣萬安今天列席行政院會，他會前受訪表示，AI世代來臨是台北非常重要的新契機，打造AI園區與松山機場遷建將是歷史性的新起點，將在行政院會進行說明與討論，就整體評估交換意見，盼與中央共同努力推動松機遷移目標。媒體追問如何看待松機遷移恐影響後送醫療等情形，蔣萬安說須參加行政院會並未回應。

沈伯洋對此議題表示，松山機場若要遷移影響層面太多，包含國防、維安、救災、醫療後送、離島交通、商務旅客、國際線等，大部分都與中央有關，如果地方政府提出這樣的計劃，代表提出前就已跟中央溝通許久。

沈伯洋說，但昨天他在立法院質詢時有問交通部跟國防部，對於台北市政府是否有對此議題進行溝通才提出此計劃，相關單位回應都說完全沒有、是零。

沈伯洋指出，這是完全沒任何討論配套措施情況，突然就丟出此意見，這是很嚴重的事，也顯示北市府的習慣，想到什麼就丟出來，但如配套、標準、年度計劃等，卻完全沒任何討論。

沈伯洋說，針對松山機場若要遷移，就如他剛剛隨便一提就有一堆影響層面，且覺得對手今天是前往補課，所以被媒體追問醫療後送的議題時，可能是因補課沒補到，所以才比較不好回答。

沈伯洋對於醫療後送議題表示，松山機場附近的醫院其實滿多，約9至10家，可在救援黃金時間10至15分鐘把患者送到醫院，很難有其他地區可取代，若對手提出此計劃就應思考配套，並笑稱自己可先幫對手回答或對手也可使用此回應。