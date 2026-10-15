童子瑋邀沈伯洋10/26基隆合體 賞黃阿瑪逛廟口

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受專訪指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋將於26日造訪基隆，前往海洋廣場觀賞「黃阿瑪」大型水上裝置藝術，並前往基隆廟口商圈逛逛。

童子瑋接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，黃暐瀚詢問，如何看待沈伯洋引起的「洋流」，有國民黨政治人物說「洋流」是假的。

童子瑋說，他很希望國民黨繼續覺得是假的，因為洋流真的非常「可怕」，可以稱為「黑潮」，支持者會因為沈伯洋在台北哪個夜市出現而跑過去，他也不時都被索取「洋流」飄帶，真的成為風潮。

針對兩人合體規劃，童子瑋透露，26日下午5時30分，邀請沈伯洋造訪基隆海洋廣場，觀賞由他引進的「黃阿瑪」，隨後走訪基隆廟口，並前往廟口奠濟宮參香，相關細節幕僚還在作業，可能會從愛四路夜市進入銜接到廟口。

童子瑋指出，雙方也可推出共同政見，例如，他提出與客運業者合作，在基隆7個行政區發車往台北，讓市民上得了車，若沈伯洋當選台北市長，可協助整理台北端的客運站，並同步班次時刻表。

童子瑋說，年輕人支持沈伯洋的比例高很多，不管是台北市長蔣萬安或基隆市長謝國樑，相對較老派的傳統執政模式，較難吸引年輕人關注政治，但現在發現原來政治與生活息息相關，進而關心故鄉的發展，開始詢問他若當選市長，基隆會變成怎樣，能帶動青年返鄉投票。

此外，童子瑋指出，謝國樑只會提他是民進黨，因為想要將選情回歸到藍綠對決，謝國樑認為這是優勢，基隆傳統政治板塊雖然藍大於綠，但現在選舉真的不一樣，因為選舉是在選人，且大部分市民4年來大概已受不了謝國樑的施政與執政模式。

謝國樑競選辦公室表示，根據最新的民調，即使民進黨表態率高於國民黨，謝國樑仍在支持度、看好度雙雙領先。童子瑋口中的「大部分市民受不了」，顯然與實際民意結果有落差。