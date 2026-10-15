影／晚上直播要和蔣萬安市長談什麼？黃國昌這樣回應

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎車。被問到今晚和台北市長蔣萬安要聊什麼？黃國昌說，他和蔣萬安市長事前並沒有什麼討論，大家放輕鬆，政治不用那麼嚴肅，談認真的事情。

黃國昌被問到今晚直播要談什麼議題，他馬上回「沒有」，他說蔣萬安市長很忙，他也很忙，他今天早上在豐原輔選，到中午才會往台北移動，下午又要到黨團，跟黨團委員開會。老實說，他跟蔣萬安市長對今天晚上要談的事情，事前並沒有什麼討論，不過沒有關係，基本上既然是直球對決，不管是支持者還是台北市的市民，大家關心的事情，大家就放輕鬆一點，政治不用那麼嚴肅。我們談認真的事情，但是用比較輕鬆的氛圍，這樣子對於台灣整個健康的民主，對話跟討論才會有幫助。