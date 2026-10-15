AI科技廊帶爭議 李四川批沈伯洋「對產業與市政極不熟悉」

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。李四川受訪時特別感謝坪林鄉親的熱烈支持，並提出未來的在地觀光政見；同時針對民進黨立委沈伯洋近日對「AI科技廊帶」的言論，李四川直言，沈伯洋的說法透露出對產業與市政的極不熟悉，若將來缺乏對產業基本需求，包括土地與交通的理解，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

「搶攻茶鄉經濟。」李四川表示，坪林擁有好山、好水與好茶，是新北市的驕傲。他強調，若年底順利當選新北市長，將規劃推動「觀光周遊券」，廣邀新市民及全國旅客來到坪林品茗、旅遊，進一步帶動當地的茶鄉觀光與在地經濟發展。

針對民進黨台北市長參選人也是立委沈伯洋先前質疑AI科技廊帶「開會視訊即可」，遭外界批評後又改口稱「科技廊帶缺乏人才串聯機制，土地非最重要條件」等言論，李四川回應指出，沈伯洋越解釋，越暴露其對市政與產業發展的生疏。

李四川直言，若民進黨新北市長參選人蘇巧慧也持相同認知，「會讓國外的大廠不敢到雙北來投資」。他強調，對於所有AI及高科技產業而言，「交通」與「土地」是招商引資最核心、最主要的條件，也是吸引外資進駐關鍵。有了產業聚落，人才自然能夠聚集並共同發展；若土地不重要，先前與新光金控針對相關土地的談判便失去意義。

李四川最後建議沈伯洋，應好好學習市政與產業運作，切莫整天發表讓人感到對市政極不專業的言論，應回歸實務與產業真實需求。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，李四川坪林區競選總部主委王潮清現場揮舞戰旗，眾人高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱烈，場面熱絡。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影