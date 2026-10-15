快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

AI科技廊帶爭議 李四川批沈伯洋「對產業與市政極不熟悉」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。李四川受訪時特別感謝坪林鄉親的熱烈支持，並提出未來的在地觀光政見；同時針對民進黨立委沈伯洋近日對「AI科技廊帶」的言論，李四川直言，沈伯洋的說法透露出對產業與市政的極不熟悉，若將來缺乏對產業基本需求，包括土地與交通的理解，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

2026九合一選舉

「搶攻茶鄉經濟。」李四川表示，坪林擁有好山、好水與好茶，是新北市的驕傲。他強調，若年底順利當選新北市長，將規劃推動「觀光周遊券」，廣邀新市民及全國旅客來到坪林品茗、旅遊，進一步帶動當地的茶鄉觀光與在地經濟發展。

針對民進黨台北市長參選人也是立委沈伯洋先前質疑AI科技廊帶「開會視訊即可」，遭外界批評後又改口稱「科技廊帶缺乏人才串聯機制，土地非最重要條件」等言論，李四川回應指出，沈伯洋越解釋，越暴露其對市政與產業發展的生疏。

李四川直言，若民進黨新北市長參選人蘇巧慧也持相同認知，「會讓國外的大廠不敢到雙北來投資」。他強調，對於所有AI及高科技產業而言，「交通」與「土地」是招商引資最核心、最主要的條件，也是吸引外資進駐關鍵。有了產業聚落，人才自然能夠聚集並共同發展；若土地不重要，先前與新光金控針對相關土地的談判便失去意義。

李四川最後建議沈伯洋，應好好學習市政與產業運作，切莫整天發表讓人感到對市政極不專業的言論，應回歸實務與產業真實需求。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，李四川坪林區競選總部主委王潮清現場揮舞戰旗，眾人高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱烈，場面熱絡。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，李四川坪林區競選總部主委王潮清現場揮舞戰旗，眾人高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱烈，場面熱絡。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。記者杜建重／攝影

李四川 沈伯洋 科技 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／坪林拜票談招商 李四川批沈伯洋：土地與交通才是招商關鍵

沈伯洋稱不懂AI產業串聯什麼 蔣萬安競辦：暴露無知、逞口舌之快

李四川參訪桃園可負擔住宅 表態若當選新北市長將比照辦理

聯合報社論／洋流vs.川流：喧囂與內斂的虛實反差

相關新聞

基隆市長最新民調拉近 謝國樑支持度勝童子瑋4.6個百分點

國民黨基隆市黨部今天發布趨勢民調最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距已拉近到4.6個百分點；但在當選看好度方面，謝國樑以50.4%大幅領先童子瑋的34.3%，差距達16.1個百分點。國民黨基隆市黨部說，支持度與看好度雙雙領先，展現謝國樑爭取連任的實力。

藍曝民調贏4.6% 謝國樑競總：感謝市民支持 童子瑋：內參民調已領先

國民黨基隆市黨部今發布趨勢民調基隆市長選情調查，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距4.6%。謝國樑競總表示，感謝市民的支持，呼籲支持者一定要出來投票。童子瑋則回應說，團隊掌握的內參民調穩定向前，甚至已有領先的情況。

高鐵嘉義輕軌協商藍綠攻防　王美惠：建設需要行動不是口水

高鐵嘉義聯外輕軌成為市長選戰攻防議題！市長黃敏惠昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調高鐵嘉義站聯外軌道建設，達成3項結論，引發藍綠白陣營不同反應。參與協商的民進黨市長參選人、立委王美惠打破沉默，強調地方建設需要實際行動，不應淪為口水爭論，中央與地方唯有充分溝通、共同尋求解方，才能讓建設向前推進。

彰化縣長參選人辯論會 魏平政願立刻協調一周內敲定舉辦細節

彰化縣長參選人魏平政首先提出縣長參選人政策辯論，另3名參選人都同意，其中無黨籍參選人邱建富等不到具體舉辦日期，今批藍、綠打假球，魏平政立即回應願立即指派代表協商辯論事宜，盼一周內確認聯繫窗口、協商時間與基本規則。

影／晚上直播要和蔣萬安市長談什麼？黃國昌這樣回應

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎車。被問到今晚和台北市長蔣萬安要聊什麼？黃國昌說，他和蔣萬安市長事前並沒有什麼討論，大家放輕鬆，政治不用那麼嚴肅，談認真的事情。

AI科技廊帶爭議 李四川批沈伯洋「對產業與市政極不熟悉」

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。李四川受訪時特別感謝坪林鄉親的熱烈支持，並提出未來的在地觀光政見；同時針對民進黨立委沈伯洋近日對「AI科技廊帶」的言論，李四川直言，沈伯洋的說法透露出對產業與市政的極不熟悉，若將來缺乏對產業基本需求，包括土地與交通的理解，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。