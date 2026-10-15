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藍拚選前普發2萬 莊瑞雄批：國庫搬錢幫在野黨埋單？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今開輿情記者會。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今開輿情記者會。記者張曼蘋／攝影

國民黨中常會通過力拚年底選前完成普發現金2萬元三讀，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今指出，距離選舉只剩40幾天做這樣的決定，「是不是國庫就要搬錢來幫在野黨埋單？」他更直指國民黨「圖窮匕見」，質疑普發現金若以舉債支應，或排擠其他部會預算，是否合理。

2026九合一選舉

莊瑞雄表示，「沒想到中國國民黨的中常會現在權力這麼大」，民進黨中常會從來沒有辦法做這樣的決議，這仍涉及行政與立法憲政上權限爭議。選前剩下40幾天做這樣的決定，「是不是國庫就要搬錢來幫在野黨埋單？」

莊瑞雄說，普發現金讓大家分享經濟紅利，相信台灣民眾一定很開心，也是合理的；民進黨身為執政黨，也認為整個經濟紅利應讓一般民眾分享。但在野黨因為人數多數，提出案子就要求政府今年普發現金2萬，「那明年政府的你再放在總預算裡面的該怎麼審，那又另外一件事。」

莊瑞雄表示，「我當初的一個質疑是對的，國民黨這個叫圖窮匕見」，國民黨要的是今年2萬元，「那明年還要，我相信明年他還在繼續提出。」

莊瑞雄指出，政府對公共建設及各部會，不管交通、經濟建設或社福政策，任何政策的財政支出都不能造成其他部會排擠；另一個重點是，「你要普發現金這些福利行政，如果全部用舉債的方式到底合不合理？」經濟成果大家分享很合理，但如果要用舉債方式，或單獨的給付行政、福利行政排擠其他部會，「這個就是要來討論了」。

至於國民黨此舉對選情有沒有加分，莊瑞雄說，「不知道人民會不會開心？會，但問題是真拿得到嗎？」提案通過以後預算由誰編，最後又造成行政與立法間的衝突，「不是立法院通過一個法案，錢就從天上掉下來」，所有預算編列權限在行政院，如果行政院認為立法院侵害行政權，「又卡住了。」

莊瑞雄表示，要讓全民分享經濟紅利，最簡單的方式就是加速審議行政院提出的116年度中央政府總預算，明年過年前普發現金，這才是重點，如果行政、立法及朝野之間都沒有意見，「那應該把1萬塊趕快讓民眾拿到才對。」

莊瑞雄說，距離選舉只剩40幾天，突然在選前提出加碼，「這個到就會變成錢坑債留孫，這也不好」，甚至造成各部會預算排擠。他表示，不只是行政部門要負責任，「在野黨也要負責任。」

莊瑞雄表示，國民黨許了很多願，「但是這個願到底什麼時候會來落實？」116年度普發現金1萬元已放在總預算，只要大家加速審議，「那行政部門也準備好了，在過年前大家都可以領得到。」

莊瑞雄 在野黨 普發現金 2026九合一選舉

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