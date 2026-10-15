影／沈伯洋「科技廊帶」言論惹議 王鴻薇：打臉黃仁勳跟輝達嗎？

松山機場遷移議題以及AI產業布局，在台北市長選戰上藍綠交鋒，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑內科、南軟、松山機場及北士科究竟要串聯什麼，認為商圈才需要土地，國民黨立法院黨團上午舉行「沈伯洋不懂科技廊帶？AI產業大外行」記者會，立委王鴻薇表示，按沈伯洋說法，如果只有商圈需要，是在打臉輝達執行長黃仁勳跟輝達嗎？美國矽谷要繼續存在？奉勸去補習跟上課，要選首都市長，不要成為大外行。

王鴻薇指出，國際五大AI廊帶聚落非常多，如亞洲新加坡、馬來西亞都建立「中立算力新廊道」，全球AI首都2.0，在美國舊金山矽谷，有「灣區AI生態圈」，歐洲英國跟德國也合作打造工業科技走廊等等。按沈伯洋說法，若僅商圈需要，是在打臉黃仁勳跟輝達嗎？那為何美國矽谷要繼續存在？沈伯洋說法空洞無知外行，奉勸趕快去補習跟上課，要選首都市長，不要該成為大外行。