溫暖洋流在哪？民進黨粉專大罵蔣萬安、張善政 網友怒了

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷移，今赴行政院會討論，桃園市長張善政也列席支持。不過，民進黨隨後在臉書粉專發文批，「平時大擺爛，選前才作秀」；網友反問，松機遷移不是民進黨的政策？可悲的國家執政黨粉專，每一篇文章都是攻擊別人的文章，還酸「平時大咆哮，選前裝暖男。」

民進黨臉書粉專上午發文，今天早上國民黨台北市長蔣萬安、桃園市長張善政列席參加行政院的院會，繼續炒作松山機場遷建議題。問題是，蔣萬安當市長當了1000多天，為什麼平常都不規畫、不討論，直到選舉前50天才臨時抱佛腳，突然提出遷建？隨便喊幾句口號後，具體的規畫、可行的配套又在哪裡？

民進黨指出，蔣萬安為救台北選情不惜打臉自己？2022年面對吳怡農提出松山機場遷建構想，當時還不是市長的蔣萬安，曾批評「一到選舉才倉促提出」。如今，倉促提出的人變成蔣萬安自己，這不就是在自打嘴巴？更何況，蔣萬安平常開會意興闌珊、缺席連連，現在一有作秀機會就不放過，終於願意參加行政院會？顯然是把會議場合當成自己的綜藝表演舞台了。

民進黨點名張善政，還有心情拋下桃園市民去作秀？桃園市的治安亮起紅燈，先是上個月警方破獲人口販運、活摘器官集團，最近更發生震驚社會的尾隨殺人命案。面對重大治安案件，市長更應該積極檢視治安管理與防制作為，用行動讓市民安心。結果，張善政不把治安問題放在第一順位，怎麼還有心情拋下市政，陪蔣萬安一起作秀？

民進黨指出，事實上，松山機場 在交通運輸、離島東部醫療、防救災應變及國防上，都有重要功能，行政院也早在2023年就提出「松山國際機場2040年整體規畫」，有完整的跨部會政策評估與規畫，不像蔣萬安那麼草率看待。

民進黨說，松山機場的未來，不是不能談，但必須經過周延討論，也要完整評估配套措施。難道蔣萬安以為，選前隨口拋幾句口號、作作秀、開場記者會照稿唸簡報，台北市民就會點頭買單？到底有多瞧不起台北？

貼文一出，網友直呼「可悲的一個國家執政黨的粉絲專頁，文章不是對於國家建設的願景，每一篇文章都是攻擊別人的文章」、「說別人平時大擺爛，結果民進黨中央握有中央執政權，對首都圈的整體交通與土地規畫卻只會甩鍋給地方」、「當初姚文智跟吳怡農喊松山機場遷建就是前瞻遠見，藍營地方首長去提案就變成選前作秀，是不是太雙標了」、「民進黨永遠只會檢討提出問題的人，自己執政時怎麼都不積極規劃？」

也有人問，「可是松山機場遷移 不是民進黨的政策嗎」、松機遷建本來就是跨世代的重大建設，民進黨執政八年做了什麼？」、「沈伯洋這禮拜工作幾天？」、「桃園治安問題民進黨議員怎麼不去看中央警政資源怎麼分配？」、「治安要檢討，但張善政市長上任以來對桃園的努力有目共睹，別見縫插針了」、「死貓（豬）戰術，轉移焦點。」