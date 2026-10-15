徐欣瑩競總17日成立變身草地音樂會 鄭麗文、張善政同歡

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部將於10月17日、本周六成立。徐欣瑩辦公室表示，當天除了上午舉辦總部揭牌儀式外，下午更特別規畫「日光暖暖草地音樂會」，集結金曲歌后、民歌經典與實力派新星等跨世代超強陣容，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政將一同出席。徐欣瑩辦公室邀請鄉親攜家帶眷共襄盛舉，在秋日微風中感受美好的幸福時光。

徐欣瑩辦公室表示，本次競選總部成立特別結合溫馨多元的音樂會形式，希望跳脫傳統造勢活動的嚴肅氛圍，用音樂凝聚人心。上午8點半將在位於竹北市自強南路282號競選總部舉行「揭牌儀式」，現場邀請競總主任委員楊文科等多位地方重要政要與後援會團隊到場與祝福，象徵團結一心、正式起跑。

徐欣瑩辦公室表示，延續上午的熱烈氣氛，下午3點則移師至「AI智慧園區公園」（竹北市智慧二路1號）舉辦「日光暖暖草地音樂會」（下午2點開放進場）。本次音樂會免費開放入場，非常歡迎鄉親自備野餐墊，帶上家人朋友圍坐草地，享受愜意的戶外時光。

徐欣瑩辦公室表示，下午音樂會的演出陣容相當堅強且具多元跨世代特色，老中青少都能找到共鳴。節目特別邀請由Roberto Zayas、王喬怡與陳永禎組成的「國際美聲三重奏」，結合爵士靈魂與浪漫美聲；以及金曲歌后張涵雅帶來充滿溫暖正能量的流行金曲。此外，風靡幾代人的「南方二重唱」將獻唱雋永溫柔的民歌合聲，喚起深刻的情感記憶；而充滿朝氣的少年搖滾樂團「Apple Juice」與「全能歌手」總冠軍實力新星張龍 Paul，則將展現爆發力十足的活力與歌唱實力，陪伴大家度過美好的週末下午。