快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩競總17日成立變身草地音樂會 鄭麗文、張善政同歡

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
本次音樂會免費開放入場，非常歡迎鄉親自備野餐墊，帶上家人朋友圍坐草地，享受愜意的戶外時光。 圖／徐欣瑩競辦提供
本次音樂會免費開放入場，非常歡迎鄉親自備野餐墊，帶上家人朋友圍坐草地，享受愜意的戶外時光。 圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部將於10月17日、本周六成立。徐欣瑩辦公室表示，當天除了上午舉辦總部揭牌儀式外，下午更特別規畫「日光暖暖草地音樂會」，集結金曲歌后、民歌經典與實力派新星等跨世代超強陣容，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政將一同出席。徐欣瑩辦公室邀請鄉親攜家帶眷共襄盛舉，在秋日微風中感受美好的幸福時光。 

2026九合一選舉

徐欣瑩辦公室表示，本次競選總部成立特別結合溫馨多元的音樂會形式，希望跳脫傳統造勢活動的嚴肅氛圍，用音樂凝聚人心。上午8點半將在位於竹北市自強南路282號競選總部舉行「揭牌儀式」，現場邀請競總主任委員楊文科等多位地方重要政要與後援會團隊到場與祝福，象徵團結一心、正式起跑。 

徐欣瑩辦公室表示，延續上午的熱烈氣氛，下午3點則移師至「AI智慧園區公園」（竹北市智慧二路1號）舉辦「日光暖暖草地音樂會」（下午2點開放進場）。本次音樂會免費開放入場，非常歡迎鄉親自備野餐墊，帶上家人朋友圍坐草地，享受愜意的戶外時光。 

徐欣瑩辦公室表示，下午音樂會的演出陣容相當堅強且具多元跨世代特色，老中青少都能找到共鳴。節目特別邀請由Roberto Zayas、王喬怡與陳永禎組成的「國際美聲三重奏」，結合爵士靈魂與浪漫美聲；以及金曲歌后張涵雅帶來充滿溫暖正能量的流行金曲。此外，風靡幾代人的「南方二重唱」將獻唱雋永溫柔的民歌合聲，喚起深刻的情感記憶；而充滿朝氣的少年搖滾樂團「Apple Juice」與「全能歌手」總冠軍實力新星張龍 Paul，則將展現爆發力十足的活力與歌唱實力，陪伴大家度過美好的週末下午。 

徐欣瑩辦公室表示，下午更特別規畫「日光暖暖草地音樂會」，集結金曲歌后、民歌經典與實力派新星等跨世代超強陣容。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩辦公室表示，下午更特別規畫「日光暖暖草地音樂會」，集結金曲歌后、民歌經典與實力派新星等跨世代超強陣容。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩 張善政 鄭麗文 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月24日〈聽見幸福〉板城愛鄰感恩音樂會 聲樂家簡文秀邀唱甜蜜蜜

蔡英文、蕭美琴將罕見同台 17日出席賴瑞隆競總成立齊組「貓派」陣容

柯志恩競選總部低調進駐市黨部 「夢想海港城」也準備就緒

高虹安競總成立陣容曝 柯文哲、鄭麗文、盧秀燕等藍白大咖力挺

相關新聞

基隆市長最新民調拉近 謝國樑支持度勝童子瑋4.6個百分點

國民黨基隆市黨部今天發布趨勢民調最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距已拉近到4.6個百分點；但在當選看好度方面，謝國樑以50.4%大幅領先童子瑋的34.3%，差距達16.1個百分點。國民黨基隆市黨部說，支持度與看好度雙雙領先，展現謝國樑爭取連任的實力。

藍曝民調贏4.6% 謝國樑競總：感謝市民支持 童子瑋：內參民調已領先

國民黨基隆市黨部今發布趨勢民調基隆市長選情調查，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距4.6%。謝國樑競總表示，感謝市民的支持，呼籲支持者一定要出來投票。童子瑋則回應說，團隊掌握的內參民調穩定向前，甚至已有領先的情況。

高鐵嘉義輕軌協商藍綠攻防　王美惠：建設需要行動不是口水

高鐵嘉義聯外輕軌成為市長選戰攻防議題！市長黃敏惠昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調高鐵嘉義站聯外軌道建設，達成3項結論，引發藍綠白陣營不同反應。參與協商的民進黨市長參選人、立委王美惠打破沉默，強調地方建設需要實際行動，不應淪為口水爭論，中央與地方唯有充分溝通、共同尋求解方，才能讓建設向前推進。

彰化縣長參選人辯論會 魏平政願立刻協調一周內敲定舉辦細節

彰化縣長參選人魏平政首先提出縣長參選人政策辯論，另3名參選人都同意，其中無黨籍參選人邱建富等不到具體舉辦日期，今批藍、綠打假球，魏平政立即回應願立即指派代表協商辯論事宜，盼一周內確認聯繫窗口、協商時間與基本規則。

影／晚上直播要和蔣萬安市長談什麼？黃國昌這樣回應

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎車。被問到今晚和台北市長蔣萬安要聊什麼？黃國昌說，他和蔣萬安市長事前並沒有什麼討論，大家放輕鬆，政治不用那麼嚴肅，談認真的事情。

AI科技廊帶爭議 李四川批沈伯洋「對產業與市政極不熟悉」

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席坪林區競選總部成立大會，現場湧入許多在地里長及鄉親力挺，場面熱絡。李四川受訪時特別感謝坪林鄉親的熱烈支持，並提出未來的在地觀光政見；同時針對民進黨立委沈伯洋近日對「AI科技廊帶」的言論，李四川直言，沈伯洋的說法透露出對產業與市政的極不熟悉，若將來缺乏對產業基本需求，包括土地與交通的理解，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。