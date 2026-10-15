蔡英文、蕭美琴將罕見同台 17日出席賴瑞隆競總成立齊組「貓派」陣容

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆將於10月17日舉行競選總部成立大會，競選團隊今天公布輔選陣容，預告前總統蔡英文與副總統蕭美琴將罕見同台助選，前行政院長謝長廷、市長陳其邁也將出席力挺，期盼交棒「關鍵第四棒」賴瑞隆，展現高雄市政一棒接一棒的團結氣勢。

賴瑞隆表示，蔡英文與蕭美琴此次特別同台相挺，不僅是對出身基層的他的疼惜，更是對高雄未來進步發展的全力支持，兩人皆具備深厚國際格局，熟悉全球局勢，深知台灣走向世界需要各城市的共同努力，此次相挺也是對他所提出「南方崛起、邁向國際」市政目標的重大肯定。

談及高雄的城市發展，賴瑞隆指出，高雄的進步是一棒接一棒與市民共同打拚的成果，包括謝長廷與陳其邁等前、現任市長的集結相挺，將陪伴他承擔關鍵第4棒。

他強調，自己從10年市府歷練到10年國會服務，始終參與高雄各項重大發展時刻，未來將延續歷任市長所奠定的扎實基礎，帶領高雄再創高峰。

值得一提的是，由於蔡英文、蕭美琴、陳其邁以及被暱稱為「隆貓」的賴瑞隆本人都有養貓，堪稱政壇著名的「貓奴」，這場活動也被笑稱是「貓派大集結」，賴瑞隆期待以快樂、希望的精神，將選戰打造成凝聚未來願景的城市盛會，並號召支持者發揮創意秀出特色應援風格，為熱愛的高雄凝聚強大力量。

賴瑞隆競選總部設於左營區曾子路250號，成立大會則將於10月17日晚間在鳳山區自由路、議會路口舉行，活動於晚間6時開放入場、6時30分開始，現場除了將發放創意文宣小物外，也規畫神秘驚喜。