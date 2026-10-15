影／坪林拜票談招商 李四川批沈伯洋：土地與交通才是招商關鍵

國民黨新北市長參選人李四川今日前往坪林區成立競選總部，現場湧入大批支持者熱情高喊「凍蒜」，李四川也在地方幹部陪同下前往坪林老街掃街拜票，展現親民作風。針對招商爭議，李四川表示，沈伯洋對市政真的都不熟悉、不了解、若政治人物普遍抱持此種認知，將會讓國外大廠不敢來到雙北進行投資。

近期沈伯洋質疑蔣萬安及新北市規畫的「AI科技廊帶」計畫，甚至稱「公司開會視訊就可以，不需要土地串聯」，事後又改口稱是「善意提醒缺乏人才串聯機制」，李四川受訪時提出嚴正回應。李四川直言，沈伯洋的言論充分展現出他對市政與產業的生疏與不了解。李四川指出，任何國外大廠評估投資時，最核心的考量要素永遠是「交通與土地」。有了土地形成產業聚落，才能進一步將人才與資源聚集，發揮加乘效應；如果土地不重要，過去推動各項開發與企業談判就毫無意義。

李四川強調，若政治人物都以這種缺乏專業的認知來看待產業發展，恐怕會讓外資大廠對投資台灣猶豫不決。他呼籲沈伯洋應該「好好去學習市政」，切莫因對市政的不熟悉而誤導大眾，影響地方與國際接軌的發展契機。

國民黨新北市長參選人李四川（前右三）今天前往坪林區成立競選總部。記者杜建重／攝影