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松機遷移獲台中支持 蔣萬安：AI 產業需要土地與聚落

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台北市長蔣萬安指出先前就已發文表達立場，並請交通部將松機遷移納入後續機場整體規劃。（記者余弦妙／攝影）
台北市長蔣萬安指出先前就已發文表達立場，並請交通部將松機遷移納入後續機場整體規劃。（記者余弦妙／攝影）

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，15日列席行政院會後表示，中央與地方已就松機遷移及AI發展交換意見，接下來將進行整體評估與討論。針對交通部指北市府過去四年未與中央討論松機遷移，蔣萬安表示，台北市早在2023年8月就已發文表達立場，並請交通部將松機遷移納入後續機場整體規劃。

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蔣萬安表示，院會中行政院長及部會首長提出目前可能面臨的困難，他也逐一回應相關問題，並提出後續討論方向。他認為，重要的是從今天開始，中央與地方能針對AI產業發展及松機遷移進行整體評估。

針對AI產業發展是否需要土地及產業聚落，蔣萬安指出，輝達來台北尋找用地時，市府經過多次協調，協助找到所需土地。他認為，AI產業除了需要土地，也需要人才串聯，台北市未來發展還涵蓋專業服務、金融投資、法律及設計等領域。

對於松機遷移後的旅運需求，蔣萬安表示，桃園機場第一、第二航廈目前可承載約4,800萬人次，第三航廈啟用後，旅運量可提高至約6,000萬至7,000萬人次；相較之下，松山機場目前旅運量約560萬人次，他認為桃園機場未來可以承接相關需求。

交通部次長陳彥伯日前指出，松山機場涉及國際、兩岸及離島交通，並牽涉民航、都市發展與離島交通等議題，應審慎評估。蔣萬安則強調，北市府早已透過公文表達遷建立場，相關文件可供查證。

此外，針對松山機場遷建議題台中市副市長鄭照新表達支持，認為應把握機會騰出首都核心區域，發展全球AI運算中心或研發中心，同時呼籲加速推動台中清泉崗機場擴建，將年運量提升至至少1,000萬人次，以支應中台灣產業發展及物流需求。

鄭照新說，全球AI產業競爭中，台灣應視為整體，若無法在首都設立全球AI運算或研發中心，可能影響桃園智慧物流、台中及南部智慧製造的競爭力與訂單爭取，因此支持台北市騰出市中心土地，發展AI產業園區。

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