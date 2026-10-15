陳其邁未回應「洋流」是否外溢高雄 但認證沈伯洋選舉文化改變很多

台北市長民進黨參選人沈伯洋曾到高雄與賴瑞隆合體，現任市長陳其邁認為賴瑞隆的選情漸入佳境，但對於「洋流」有無外溢高雄沒有正面回應。不過陳其邁特別稱讚沈伯洋的政見很豐富、每一個都有打到點；沈伯洋AI教育想法跟高雄花半年時間籌備的Token Bank差不多，腦筋很好、吸收很快，這次選舉與以前很不同。

高雄市長陳其邁今早在議會私下聊及選舉議題，媒體記者詢問賴瑞隆選情如何、洋流有無起拉抬作用。陳其邁說，賴瑞隆這段時間漸入佳境，洋流有無外溢要看個人觀察。

針對近日的洋流現象，陳其邁認為，距離選舉還有一段時間，台北市又是藍大於綠，他看見車掃情況，有點嚇一跳，代表說這個「洋流已成」，沈伯洋風格打到一些年輕人。

陳其邁提及台灣的選舉文化這次改變很多，他說，沈伯洋跑夜市，講話很豐富，他講戰鬥陀螺、小朋友、媽媽在家照顧小孩要犧牲很多時間等議題，每一個都有打到點。此外，選民期待候選人心裡要有想法，他們要聽你的想法是怎樣，不喜歡閃躲，因為訊息量太多了，大家比較喜歡直接，希望一看就知道你有一個答案。

高雄上月剛啟動「AI教育算力資源中心（Token bank）計畫」，將全面提升校園AI應用資源。陳其邁說，這個計畫是兩位市長、教育局及一群人討論半年才推出，他看沈伯洋在講 AI 教育，就跟高雄在做 Token Bank的概念差不多，要對這個要很了解才講得出來，不會只有天馬行空。

陳其邁說，沈伯洋只是一個台北市的在野黨候選人，以 AI 教育來看，沈伯洋應該是全台市長候選人之中可以講得最深入的人。