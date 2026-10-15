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台南市長誰當選？台中「國師」看面相：一人眼神帶親和感暫勝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照

2026年台南市長選戰白熱化，被網友譽為「台中國師」的命理師楊登嵙，近日以面相學分析民進黨參選人陳亭妃、國民黨參選人謝龍介。他認為，陳亭妃眼神帶親和感、群眾緣佳，謝龍介則思維敏捷、口才犀利；楊登嵙綜觀兩人面相，目前陳亭妃勝過謝龍介，但雙方各有勝選關鍵。

2026九合一選舉

命理師楊登嵙曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單；2022年台北市長選舉，也在開票前2年以姓名學預測蔣萬安當選。此外，他多次從面相、姓名學、易經占卜及風水等角度預測總統大選，因而被網友譽為「台中國師」。

針對陳亭妃，楊登嵙分析，陳亭妃1974年出生、生肖屬虎，今年虛歲53歲。她眼神明亮聚光，觀察力敏銳、行動力強，且帶有親和感，群眾緣極佳；鼻樑挺直，做事有原則、抗壓性強；眉毛長而圓潤，具組織與號召能力；顴骨高而有肉，企圖心與韌性十足，不輕易服輸。

至於謝龍介，楊登嵙指出，謝龍介1961年出生、生肖屬牛，今年虛歲66歲。他額頭寬闊飽滿，反應快、邏輯清晰，應變與辯論能力佳，與他在政論節目及議會中常以台語俚語犀利交鋒的形象相呼應；眼神銳利，意志堅定；口形端正，靠口才取勝；法令紋深而有力，代表領導力與社會聲望。

楊登嵙認為，陳亭妃要勝選，須勤跑基層、整合黨內派系、拓展中間與年輕選民，並與中央執政團隊緊密連結，因為台南是總統賴清德的本命區。謝龍介若要翻轉劣勢，則須主打「政治輪替」與「只做四年」的承諾，鞏固藍營並爭取民眾黨及無黨籍選票，同時發揮高知名度與直播互動的優勢，跨出同溫層。

民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照
民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照

台中 台南 面相 2026九合一選舉 謝龍介 陳亭妃 台南市選舉

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