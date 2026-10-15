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昔綠營幕僚批鄭朝方「變色龍」隱匿綠色黨徽：要資源才靠民進黨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇在臉書重砲批評民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑其淡化政黨色彩，更以「變色龍」形容鄭朝方。圖／陳冠宇提供
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇在臉書重砲批評民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑其淡化政黨色彩，更以「變色龍」形容鄭朝方。圖／陳冠宇提供

新竹縣長選戰白熱化，曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇，昨在臉書指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方刻意淡化民進黨黨徽、綠色等元素，更以「變色龍」形容其政治立場，批評為爭取不同光譜選票而模糊政黨色彩。對此，鄭朝方陣營表示無回應。

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陳冠宇表示，自己作為參與政治幕前、幕後近10年的政治工作者，從諸多端倪就能看出當事人或選戰團隊策略。他以鄭朝方及竹北市長參選人曾聖凱的顏色主視覺為例，認為就是想盡可能避免藍綠對決。

陳冠宇指出，鄭朝方看板幾乎拿掉民進黨黨徽，部分文宣甚至採用淡藍色，更開酸「想念爸爸的選票齁？」曾聖凱則選擇接近民眾黨與時代力量的配色，質疑是想盡可能爭取竹北第三勢力支持。反觀頭前溪另一側的新竹市，綠營並未避諱綠色及黨徽等元素。

陳冠宇說，同為綠營，「有人會勇敢表明立場」，有人卻曖昧不明，「每天講些詩和遠方的大餅」。不管藍綠，清楚表達政治立場都是對選民及支持者的交代，若面對質疑與問題逃避、常常「問A答B」，這樣的人格特質若取得行政首長權力，「絕對是災難開始」。

他更重話批評，認識鄭朝方的人就知道，「他習慣叫別人做骯髒事、辛苦事，自己則乾乾淨淨當帥哥」，並稱民進黨這塊招牌是鄭家「拿來選舉用的工具」，需要資源與選票時就是民進黨，覺得民進黨會掉票就丟一旁，更預告要談「正綠」與「鄭綠」的差別。

陳冠宇稱，不懂政治的人可能覺得鄭朝方「清新脫俗」、友善好親近，但他批評鄭家「為了選票、利益，誰都能合作，當然也誰都能騙」，更自嘲「想當年我也被騙」。他並質疑，鄭的臉書除了「滿滿自己」，鮮少展現政黨標籤、政治價值或拉抬黨內同志，日前替頭份市長參選人曾玟學站台也未見相關貼文。

副總統蕭美琴日前赴新竹縣替鄭朝方輔選，形容鄭具有「外狗內貓」的特質。陳冠宇則反批「副總統你真的大錯特錯」，直指鄭是「沒有中心思想的變色龍」，「什麼可愛貓狗他根本不配」，並質疑不同政治光譜選民是否會相信「這種可以變來變去的人」。對此，鄭朝方陣營表示無回應。

昔為民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇，最近狂打民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，甚至在鄭朝方看板附近掛上「監督有方」看板。記者郭政芬／攝影
昔為民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇，最近狂打民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，甚至在鄭朝方看板附近掛上「監督有方」看板。記者郭政芬／攝影

鄭朝方 綠營 變色龍 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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