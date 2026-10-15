昔綠營幕僚批鄭朝方「變色龍」隱匿綠色黨徽：要資源才靠民進黨

新竹縣長選戰白熱化，曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇，昨在臉書指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方刻意淡化民進黨黨徽、綠色等元素，更以「變色龍」形容其政治立場，批評為爭取不同光譜選票而模糊政黨色彩。對此，鄭朝方陣營表示無回應。

陳冠宇表示，自己作為參與政治幕前、幕後近10年的政治工作者，從諸多端倪就能看出當事人或選戰團隊策略。他以鄭朝方及竹北市長參選人曾聖凱的顏色主視覺為例，認為就是想盡可能避免藍綠對決。

陳冠宇指出，鄭朝方看板幾乎拿掉民進黨黨徽，部分文宣甚至採用淡藍色，更開酸「想念爸爸的選票齁？」曾聖凱則選擇接近民眾黨與時代力量的配色，質疑是想盡可能爭取竹北第三勢力支持。反觀頭前溪另一側的新竹市，綠營並未避諱綠色及黨徽等元素。

陳冠宇說，同為綠營，「有人會勇敢表明立場」，有人卻曖昧不明，「每天講些詩和遠方的大餅」。不管藍綠，清楚表達政治立場都是對選民及支持者的交代，若面對質疑與問題逃避、常常「問A答B」，這樣的人格特質若取得行政首長權力，「絕對是災難開始」。

他更重話批評，認識鄭朝方的人就知道，「他習慣叫別人做骯髒事、辛苦事，自己則乾乾淨淨當帥哥」，並稱民進黨這塊招牌是鄭家「拿來選舉用的工具」，需要資源與選票時就是民進黨，覺得民進黨會掉票就丟一旁，更預告要談「正綠」與「鄭綠」的差別。

陳冠宇稱，不懂政治的人可能覺得鄭朝方「清新脫俗」、友善好親近，但他批評鄭家「為了選票、利益，誰都能合作，當然也誰都能騙」，更自嘲「想當年我也被騙」。他並質疑，鄭的臉書除了「滿滿自己」，鮮少展現政黨標籤、政治價值或拉抬黨內同志，日前替頭份市長參選人曾玟學站台也未見相關貼文。

副總統蕭美琴日前赴新竹縣替鄭朝方輔選，形容鄭具有「外狗內貓」的特質。陳冠宇則反批「副總統你真的大錯特錯」，直指鄭是「沒有中心思想的變色龍」，「什麼可愛貓狗他根本不配」，並質疑不同政治光譜選民是否會相信「這種可以變來變去的人」。對此，鄭朝方陣營表示無回應。