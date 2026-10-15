藍營選前催票！朱立倫談北北基桃合體：共同造勢是好典範

年底選戰進入最後階段，藍營如何持續催票備受關注。國民黨前主席朱立倫今天表示，桃園市長張善政本周末競選總部成立，邀請北北基桃四市市長候選人共同參與，他認為這是很好的共同造勢典範，畢竟北北基桃是一個生活圈，希望透過聯合造勢，讓民眾看見四位市長候選人的城市發展願景。

朱立倫今天出席新北市新店區「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪，被問及選戰進入最後階段，媒體詢問藍營接下來的催票策略，以及北北基桃是否將合體造勢。

朱立倫表示，非常感謝桃園市長張善政，這個周末競選總部成立時，特別邀請北北基桃四個城市的市長候選人一起參與，他認為這是很好的典範，透過共同造勢方式，展現區域合作的方向。

朱立倫指出，北北基桃本來就是一個共同生活圈，希望未來不論是蔣萬安、李四川或謝國樑，都能透過這樣的方式，「把北北基桃四位優秀市長的願景帶給大家看到」，讓民眾了解各城市未來的發展方向。