李四川民調落後蘇巧慧13百分點 朱立倫點出藍營不表態現象

新北市長選戰持續升溫，日前戴立安信民協會公布的新北民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨新北市長參選人李四川13個百分點。國民黨前主席朱立倫今天表示，尊重每一份民調結果，但也必須考慮樣本分布，可能存在藍營支持者不表態的「沉默螺旋」現象，真實情況不一定如民調呈現，藍營仍會謹慎面對、繼續加油。

朱立倫今天出席新北市新店區「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪，被問及戴立安的民調顯示蘇巧慧領先李四川13個百分點，朱立倫表示，尊重每一份民調，但每份民調都必須考慮樣本分布。

朱立倫指出，連進行民調的主持人本身都已提到，可能存在藍營的「沉默螺旋」，也就是藍營支持者不願表態；反觀綠營支持者，受到近期情勢刺激或整體趨勢影響，反而積極表達立場。

朱立倫認為，這樣的民調必須進一步檢視是否反映真實情況，「所以可能真實的情況不一定限於此」。他強調，藍營仍會謹慎面對選情，尊重每一份民調的結果，「我們繼續加油最重要」。