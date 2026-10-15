江啟臣簽署兩場電視辯論 何欣純：希盡快磋商辯論時間

民進黨台中市長參選人何欣純昨簽署同意參加3場、由5家媒體舉辦的電視辯論會，國民黨參選人江啟臣幕僚上午也證實目前已簽署兩場。何欣純上午持續喊話，表示盡快磋商時間，並希望「愈快愈好、場次愈多愈好」。

何欣純說，希望辯論中議題不設限，並就市政議題多多交流，市民有權利知道參選人有何市政願景，以及要帶領市民走向哪個方向，和誰最有能力治理這座城市，解決市民生活中遇到的問題。例如垃圾、廚餘以及捷運藍線至今一公尺都還未讓市民看到等。

何欣純上午在大里啟動此次選舉的首次車掃行程，一早由市議員張芬郁、李天生和林德宇陪同，從大里路的屯區競選總部出發，繞行大里區。她說，她是大里的女兒，歷次選舉受到鄉親照顧，因此選擇由此出發。

她也表示，希望參選市長能帶給市民「新」生活和「欣」欣向榮的市政，並與市民一起迎向新的未來。

民進黨台中市長參選人何欣純上午啟動車掃行程。記者黃寅／攝影