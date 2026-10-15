台東縣長選戰 吳秀華提1億元青年創業基金 陳瑩清晨站路口喊翻轉台東

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天舉行第二場政見發表會，以「青年、農業與經濟發展」為主題，提出15項政策措施，包括成立1億元青年創業基金、推動青年婚育住宅及租屋補貼、建構山海冷鏈加工中心、發展智慧農業等，希望串聯青年返鄉、農漁業升級與地方產業發展。民進黨縣長參選人、立委陳瑩則把握清晨時段走上街頭，與黨內台東市長及縣議員參選人一同站路口拜票，喊話11月28日要讓台東「藍天變綠地」。

吳秀華表示，台東近年發展讓年輕人有更多舞台，也吸引部分青年返鄉，但除了擁有優質農產品與好山好水，更重要的是讓年輕人回來後有工作、有生意可做，能安心成家、生育子女，長輩也能獲得妥善照顧。因此，她提出青年、農業及創新經濟三大面向的15項措施，希望打造更完整的支持系統。

青年政策方面，吳秀華提出「逐夢青年五大支持」，包括成立目標規模1億元的青年創業基金、設置青年專責單位作為單一服務窗口、推動青年婚育住宅、建置青年創業基地及一站式創業平台，以及編列預算提供租屋補貼，協助返鄉青年及移居台東的年輕人降低創業與居住負擔。

農業方面，她主張推動青農培力、設置農業大學及發展智慧農業，運用科技強化防災、減少極端氣候造成的損失，並因應農業缺工問題；同時建構山海冷鏈加工中心、拓展國際通路，推動產銷履歷、食品安全認證、農業品牌化及農業廢棄物循環經濟，讓農民不只種得好，也能賣得好。創新經濟方面，則提出成立經濟創生辦公室、推動設計驅動產業、建構在地品牌、發展綠能合作經濟，以及優化招商服務、打造人工智慧AI示範應用場域等構想。

吳秀華表示，青年、農業與產業不應各自發展，而應建立跨領域合作機制，讓青年創業、農漁業升級及地方經濟相互連結，提升台東產品價值，為年輕人在台東安居立業創造條件。

另一方面，對手陳瑩今天上午7時30分前，與台東市長參選人翁聖惠、縣議員參選人陳炫諭，前往台東市中華路與新生路口向往來民眾拜票問候，展開清晨街頭行程。沿途獲得支持者加油打氣，甚至還有民眾高喊「陳瑩一定贏」。

面對11月28日投票日逐漸逼近，陳瑩對選情展現信心，形容自己的選情「倒吃甘蔗」，相信選情會愈來愈好，並喊話有信心贏得勝選，讓台東的「藍天變綠地」。