快訊

詐前男友被判1年8月…前主播薛楷莉被通緝20年 高檢署曝光黑白大頭照

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

MLB／單場3轟把道奇打入絕境！ 釀酒人國聯冠軍賽3勝0敗聽牌

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣長選戰 吳秀華提1億元青年創業基金 陳瑩清晨站路口喊翻轉台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左三）舉行第二場政見發表會，以青年、農業與經濟發展為主題，提出15項政策措施，包括1億元青年創業基金及青年婚育住宅等，透過政策發表提出縣政願景。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左三）舉行第二場政見發表會，以青年、農業與經濟發展為主題，提出15項政策措施，包括1億元青年創業基金及青年婚育住宅等，透過政策發表提出縣政願景。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天舉行第二場政見發表會，以「青年、農業與經濟發展」為主題，提出15項政策措施，包括成立1億元青年創業基金、推動青年婚育住宅及租屋補貼、建構山海冷鏈加工中心、發展智慧農業等，希望串聯青年返鄉、農漁業升級與地方產業發展。民進黨縣長參選人、立委陳瑩則把握清晨時段走上街頭，與黨內台東市長及縣議員參選人一同站路口拜票，喊話11月28日要讓台東「藍天變綠地」。

2026九合一選舉

吳秀華表示，台東近年發展讓年輕人有更多舞台，也吸引部分青年返鄉，但除了擁有優質農產品與好山好水，更重要的是讓年輕人回來後有工作、有生意可做，能安心成家、生育子女，長輩也能獲得妥善照顧。因此，她提出青年、農業及創新經濟三大面向的15項措施，希望打造更完整的支持系統。

青年政策方面，吳秀華提出「逐夢青年五大支持」，包括成立目標規模1億元的青年創業基金、設置青年專責單位作為單一服務窗口、推動青年婚育住宅、建置青年創業基地及一站式創業平台，以及編列預算提供租屋補貼，協助返鄉青年及移居台東的年輕人降低創業與居住負擔。

農業方面，她主張推動青農培力、設置農業大學及發展智慧農業，運用科技強化防災、減少極端氣候造成的損失，並因應農業缺工問題；同時建構山海冷鏈加工中心、拓展國際通路，推動產銷履歷、食品安全認證、農業品牌化及農業廢棄物循環經濟，讓農民不只種得好，也能賣得好。創新經濟方面，則提出成立經濟創生辦公室、推動設計驅動產業、建構在地品牌、發展綠能合作經濟，以及優化招商服務、打造人工智慧AI示範應用場域等構想。

吳秀華表示，青年、農業與產業不應各自發展，而應建立跨領域合作機制，讓青年創業、農漁業升級及地方經濟相互連結，提升台東產品價值，為年輕人在台東安居立業創造條件。

另一方面，對手陳瑩今天上午7時30分前，與台東市長參選人翁聖惠、縣議員參選人陳炫諭，前往台東市中華路與新生路口向往來民眾拜票問候，展開清晨街頭行程。沿途獲得支持者加油打氣，甚至還有民眾高喊「陳瑩一定贏」。

面對11月28日投票日逐漸逼近，陳瑩對選情展現信心，形容自己的選情「倒吃甘蔗」，相信選情會愈來愈好，並喊話有信心贏得勝選，讓台東的「藍天變綠地」。

民進黨<a href='/search/tagging/2/台東縣長' rel='台東縣長' data-rel='/2/259251' class='tag'><strong>台東縣長</strong></a>參選人、立委陳瑩（中）清晨與台東市長參選人翁聖惠（左）、縣議員參選人陳炫諭（右）前往市區中華路與新生路口拜票，陳瑩喊話11月28日要讓台東「藍天變綠地」。圖／讀者提供
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩（中）清晨與台東市長參選人翁聖惠（左）、縣議員參選人陳炫諭（右）前往市區中華路與新生路口拜票，陳瑩喊話11月28日要讓台東「藍天變綠地」。圖／讀者提供

台東縣長 陳瑩 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳淑瑾會晤中華海員總工會 提4大解方力促澎湖海事人才培育與在地就業

12組青創品牌駐幸安市場 北市閒置攤位成為創業舞台助累積實戰經驗

李四川參訪桃園可負擔住宅 表態若當選新北市長將比照辦理

張峻、游淑貞偏遠鄉鎮拜票 魏嘉賢提性平案優化流程

相關新聞

基隆市長最新民調拉近 謝國樑支持度勝童子瑋4.6個百分點

國民黨基隆市黨部今天發布趨勢民調最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距已拉近到4.6個百分點；但在當選看好度方面，謝國樑以50.4%大幅領先童子瑋的34.3%，差距達16.1個百分點。國民黨基隆市黨部說，支持度與看好度雙雙領先，展現謝國樑爭取連任的實力。

李四川民調落後蘇巧慧13百分點 朱立倫點出藍營不表態現象

新北市長選戰持續升溫，日前戴立安信民協會公布的新北民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨新北市長參選人李四川13個百分點。國民黨前主席朱立倫今天表示，尊重每一份民調結果，但也必須考慮樣本分布，可能存在藍營支持者不表態的「沉默螺旋」現象，真實情況不一定如民調呈現，藍營仍會謹慎面對、繼續加油。

【重磅快評】沈伯洋「廊什麼帶」雖娛樂卻讓綠大咖很受傷

台北市長蔣萬安今赴政院會與中央討論松山機場遷移，試圖開啟正面選戰，民進黨參選人沈伯洋近來則頻上媒體受訪強攻藍營選票。但沈百密一疏，對於蔣力推的首都科技廊帶，竟以「是要廊什麼帶」來奚落，卻不知北市科技廊帶已歷多任市長推動，連總統賴清德及綠營縣市首長也都在推。沈到底是無知？還是為了打蔣變得無知？

陳其邁未回應「洋流」是否外溢高雄 但認證沈伯洋選舉文化改變很多

台北市長民進黨參選人沈伯洋曾到高雄與賴瑞隆合體，現任市長陳其邁認為賴瑞隆的選情漸入佳境，但對於「洋流」有無外溢高雄沒有正面回應。不過陳其邁特別稱讚沈伯洋的政見很豐富、每一個都有打到點；沈伯洋AI教育想法跟高雄花半年時間籌備的Token Bank差不多，腦筋很好、吸收很快，這次選舉與以前很不同。

台南市長誰當選？台中「國師」看面相：一人眼神帶親和感暫勝

2026年台南市長選戰白熱化，被網友譽為「台中國師」的命理師楊登嵙，近日以面相學分析民進黨參選人陳亭妃、國民黨參選人謝龍介。他認為，陳亭妃眼神帶親和感、群眾緣佳，謝龍介則思維敏捷、口才犀利；楊登嵙綜觀兩人面相，目前陳亭妃勝過謝龍介，但雙方各有勝選關鍵。

昔綠營幕僚批鄭朝方「變色龍」隱匿綠色黨徽：要資源才靠民進黨

新竹縣長選戰白熱化，曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇，昨在臉書指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方刻意淡化民進黨黨徽、綠色等元素，更以「變色龍」形容其政治立場，批評為爭取不同光譜選票而模糊政黨色彩。對此，鄭朝方陣營表示無回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。