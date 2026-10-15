沈伯洋劍潭山走讀談山林政策 要讓山變得更平易近人

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到劍潭山走讀，了解山友心聲，山岳意見領袖伍元和和網紅雪羊、城市山人及越野跑好手周青都陪同，並反應山友對山域政策的意見。

針對山林政策，沈伯洋強調最重要的是要讓山變得更平易近人，包含規畫步道、交通配套、安全措施、取得備品等。沈伯洋表示，專家也有提到生態串聯，因北台灣生態非常豐富，且台北跟新北的生態是一環。專家也提到越野跑議題，討論如風險及設計等，台北其實有很多人文加自然的路徑可探索，這不僅是觀光而是更好的教育推廣及很好的運動。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天到劍潭山走讀，了解山友心聲，山岳意見領袖伍元和和網紅雪羊、城市山人及越野跑好手周青都陪同，並反應山友對山域政策的意見。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）今天到劍潭山走讀，了解山友心聲，山岳意見領袖伍元和和網紅雪羊、城市山人及越野跑好手周青都陪同，並反應山友對山域政策的意見。記者邱德祥／攝影