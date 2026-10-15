直播訪蔣萬安 黃國昌：2人事前沒討論

台灣民眾黨主席黃國昌今晚將與台北市長蔣萬安一起直播，他上午表示，2人都很忙，事前並沒有討論，要直球問大事，大家放輕鬆一點，政治不用那麼嚴肅。

台灣民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天陪同黨籍台中市議員參選人連小華到豐原心鎖橋花之道分享政見。他接受媒體聯訪有關今天晚上和蔣萬安直播，雙方事前是否私下聯繫討論議題。

黃國昌表示，他跟蔣萬安事前並沒有討論。他覺得既然是直球問大事，不管是他的支持者還是台北市民關心的事情，大家就放輕鬆一點，政治不用那麼嚴肅，談認真的事情，用比較輕鬆的氛圍，對台灣健康的民主對話跟討論會有幫助。

媒體問，媒體人黃光芹指稱，竹北藍白合破局內幕，是黃國昌不願按照過去模式比民調，又不敢違背創黨主席柯文哲堅持提名民眾黨竹北市長參選人邱臣遠的意思，最後把責任推給國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。黃國昌說，黃光芹根本搞不清楚狀況。

關於，台灣中油公司已與美方開發商協商取得重大進展，若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團緊盯這件事，要求中油將相關投資阿拉斯加的計畫及需要的預算，到立法院黨團報告，但是中油表示都還沒有定案，還在討論。

黃國昌提到，攸關台灣中油上千億的投資，台灣人竟是在美國總統川普參加美國的地方選舉造勢活動才得知。他質疑，中油投資採購天然氣黑箱運作的方式，讓人匪夷所思。

黃國昌指出，阿拉斯加天然氣投資計畫的工程難度跟風險非常高，討論20、30年都沒有實質進展。包括日本、韓國對此計畫都持相當保留的態度。

黃國昌提到，中油一方面稱虧損連連，一方面又拿上千億去投資風險極高的計畫。依照媒體報導，它採購天然氣的價格，超過現在採購價格的一倍以上，這件事政府必須要跟所有台灣的民眾說清楚、講明白。