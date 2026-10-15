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謝龍介佳里拜票 批民進黨主政逾30年弊端叢生要換人換黨「清一清」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今早前往佳里市場拜票，深入各攤商逐一爭取支持，還跟商家討論商品特性，展現接地氣一面，謝也批民進黨南市主政逾30年「做太久了」弊端叢生，希望換人換黨「清一清」。

2026九合一選舉

謝龍介競選總部落腳在南區新興路，23日晚間在永康區永大夜市舉行成立大會，組織架構已出爐，主任委員由教育部前部長吳清基、國民黨台南市黨部前主委林進旺，副主委黃秀霜、蔡崇名、黃秀霜顧問團總團長高思博、後援會總會長姜滄源。包括立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長參選人柯志恩、台中市長參選人江啟臣、黨主席鄭麗文都將到場，「禿子、漢子、燕子」合體相挺，力拚翻轉台南。

「頭家你好，我龍介仔，懇請支持，我跟市議員方一峰向您問好，拜託拜託...」謝龍介上午8點多在民眾黨台南市主委顏耀星、國民黨市議員方一峰陪同來到熱鬧的佳里市場，謝龍介化身叫賣哥夾著小麥克風深入各攤位、商家，還會逐一唱名各商家、攤商名稱，有些因忙碌雙手沾黏物品靦腆謝反握緊每雙手，過程中也不忘拜託，市議員選票要投給認真打拚的方一峰。

拜票過程也出現有趣一幕；謝龍介一行來到一間冰店，看著商家仙草、綠豆、紅豆、花生、愛玉等佐料，謝刻意放慢腳步與老闆短暫閒聊，謝龍介頻頻點頭稱讚，謝更引述連橫台灣通史記載「愛玉」由來，來自百餘年前一位商人在嘉義後大埔溪邊意外品嘗果實，清涼無比暑氣全消，後以女兒「愛玉」命名流傳迄今，旁人笑稱，果然是「龍介仙」。

「台南人沒欠民進黨，民進黨做太久了。」

謝龍介嚴肅說，台南鄉親給民進黨機會，迄今執政超過30年來，但這些年來官商勾結問題浮現；例如爐碴亂埋、水庫種電、消防車輛採購弊端、建照申請承辦人員收紅包、經發、社會局業務都出包爆發貪瀆，「這些不清一清，真的不會通啊」，他指出，有機會當選市長，一定會把市府清乾淨還給鄉親。

國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 批民進黨南市主政逾30年弊端叢生。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 批民進黨南市主政逾30年弊端叢生。記者謝進盛／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左）前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左）與南市議員方一峰前往佳里市場拜票， 深入商家爭取支持。記者謝進盛／攝影

謝龍介 拜票 民進黨 2026九合一選舉 台南市選舉

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