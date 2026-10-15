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韓國瑜要來了！陳其邁被議員追問「韓為柯志恩站台有無加分？」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員張博洋要求市長陳其邁對韓國瑜將為柯志恩助選一事發表看法，陳其邁表達歡迎。圖／取自高雄市議會官網
議員張博洋要求市長陳其邁對韓國瑜將為柯志恩助選一事發表看法，陳其邁表達歡迎。圖／取自高雄市議會官網

立法院長韓國瑜17日將首度到高雄幫國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，同時間前總統蔡英文及市長陳其邁將參加民進黨參選人賴瑞隆竟總成立大會。今早無黨籍議員張博洋在議會質詢陳其邁，「韓國瑜回來對柯志恩選票有無加分？」陳其邁對韓國瑜表達歡迎，但未回應跟市政無關的議題。

2026九合一選舉

柯志恩10月17日（周六）晚上7時30分，將在小港鳳儀宮舉辦廟口音樂會，這場活動立法院長韓國瑜與柯志恩一起現身，爭取選民支持。

高雄市長今早在議會接受媒體聯訪，針對韓國瑜要來高雄一事，陳其邁表示，韓國瑜已經很久沒有回來高雄， 歡迎他回來走走看看，應該這裡也會有他很多朋友。

議員張博洋總質詢也提及韓國瑜17日將為柯志恩站台一事，詢問市長陳其邁昔日對手回高雄的看法。陳其邁答詢說，站在市府立場，誠摯歡迎韓國瑜回高雄走走看看。

張博洋接著追問陳其邁「你覺得他回來對柯志恩選票有加分嗎？」陳其邁回應，應該不是在議場談這些問題，議員應該有自己的看法。

韓國瑜 陳其邁 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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