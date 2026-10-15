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新北激戰侯家軍總動員 謝政達與劉和然2大將輔選助攻李四川

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達也投入輔選李四川。聯合報系資料照
新北前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達也投入輔選李四川。聯合報系資料照

新北市長選戰持續升溫，隨著現任市長侯友宜正式接任國民黨參選人李四川競選總部主委，全力挺李「接棒新北」後，侯友宜倚重的兩大核心大將，包括前副市長謝政達與副市長劉和然近期已深入地方基層，加入輔選陣容，積極串聯在地支持力量，全力將市民對侯市府的施政肯定，轉化為實質支持李四川的選票。

2026九合一選舉

過去長期民調顯示，侯友宜的新北市施政滿意度高達 75.4%，不僅國民黨與民眾黨支持者給予高度肯定，連民進黨支持者中也有高達 67.3% 對侯友宜施政表現表達認同，侯友宜打出「一棒接一棒」政績牌，連綠營參選人蘇巧慧也順應民意打「尊侯牌」，顯見如何擄獲認同侯友宜施政的廣大選民，也成這場新北對決的重要指標之一。

侯市府團隊的選戰大將謝政達，擁有豐富選務與組織經驗，近期已出席李四川造勢活動與地方座談。而副市長劉和然也接連出席各行政區競選總部成立大會，累積助講已超過十場，在第一線向市民細數新北具體建設成果，用市政說服力爭取選民的認同。

政壇人士觀察，侯友宜親自出任競總主委，配合謝政達熟稔選戰組織與劉和然市政論述運作，展現出侯團隊的交棒意志與團隊凝聚力，此場選戰不僅是李四川個人特質與能力的展現，也是「侯市府8年政績」的大考驗。

李四川出席深坑聯合競選總部成立大會，新北市副市長劉和然也出席支持。聯合報系資料照
李四川出席深坑聯合競選總部成立大會，新北市副市長劉和然也出席支持。聯合報系資料照

劉和然 李四川 謝政達 2026九合一選舉 新北市選舉

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