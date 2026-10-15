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藍民調謝國樑贏4.6百分點 童子瑋：洋流前差距就早已在誤差範圍內

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長藍綠最新民調曝，謝國樑（左）支持度42.9%領先童子瑋（右）38.3%。記者游明煌／攝影
基隆市長藍綠最新民調曝，謝國樑（左）支持度42.9%領先童子瑋（右）38.3%。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天上主持人黃暐瀚「POP撞新聞」節目時，被問到目前藍綠民調差距，童子瑋說，在洋流出現時，他就「已經追到誤差範圍」，基隆要跳脫藍綠，他非常有信心整合當「生活市長」，民意已經起來了，他有信心改造基隆，一定會讓基隆更好。

2026九合一選舉

國民黨基隆市黨部今天上午發布委託趨勢民調最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距已拉進到4.6%。

童子瑋剛在脆貼文說，剛台北上完暐瀚哥的節目，先替我們兄弟（職棒）加油打氣，然後馬上看到國民黨公布他們自己做的民調，贏不到5%，好的，「謝國樑真的很穩」。

童子瑋在節目中也被問到目前藍綠民調差距，童子瑋說，在洋流（沈伯洋）出現時，他就「已經追到誤差範圍」，基隆要跳脫藍綠，他非常有信心整合當「生活市長」，因為民意已經起來了，他有信心改造基隆，一定會讓基隆更好。

基隆市長、立委兩次罷免，藍營都大勝，主持人詢問童子瑋如何看待，童子瑋

說，目前謝國樑希望回到基本盤，只會說「童子瑋就是民進黨」，但四年來市民受不了他的施政，挖路停車等都讓民眾受不了，他義無反顧一路向前，罷免和民進黨並沒有直接連結，但民意已經起來了，他有信心當選改造基隆，一定會讓基隆更好。

童子瑋 謝國樑 民調 2026九合一選舉 基隆市選舉

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