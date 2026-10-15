蔣萬安今赴政院談松機遷建 牛煦庭：拿回話語權 選戰回到平衡

針對台北市長選戰，國民黨立委牛煦庭今天表示，9月確實是選戰轉捩點，台北市長蔣萬安先前受議會總質詢牽制，在議題攻防上處於守勢，讓藍營支持者感到焦慮。但隨著蔣萬安大膽拋出松山機場遷建構想，並親自列席行政院會爭取中央支持，有助重新掌握議題話語權，讓選戰回到平衡。

牛煦庭今天接受節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，選戰一定要有好的號召與議題主張，現任者通常起步較晚，可以先專心市政，最後再全力拚選戰，但這也是一種風險。9月是選戰轉捩點，當時立法院沒有開會，加上先前議會總質詢期間，蔣萬安受限於議會行程，在議題攻防上處於守勢，相對吃虧。

不過，牛煦庭說，隨著時間往前推進，蔣萬安進入選戰、重新掌握話語權後，選情就能回到平衡。蔣萬安過去擔任區域立委時就曾提出松機遷建的概念，現在重提這件事非常勇敢，但因遷建涉及中央、地方及跨縣市合作，議題相當複雜，顯然蔣萬安花了一些時間研究。

牛煦庭認為，縣市首長對城市發展提出想法，本身就具有指標性意義，尤其過去國民黨對松山機場遷建議題相當保守。蔣萬安有高度機會連任，可以藉此跨越政黨藩籬，讓各界共同討論。雖然客觀上不可能在幾年內完成遷建，但能開啟討論空間、讓各界思考相關配套，就是一種大膽的政治創新，既然提出就應勇往直前。

牛煦庭也強調，前陣子蔣萬安在選戰攻防上未能建立有效的交叉火網，給外界被壓著打的印象，也讓藍軍信心動搖、產生焦慮，形成選戰危機。如果有一個議題主軸，能讓蔣萬安好好去談、盡量發揮，全力以赴爭取，話語權才可以拿得回來，選戰才會因為這樣回到平衡。