影／黃國昌力挺豐原新門戶計畫　連小華接棒陳清龍中央地方攜手合作

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎自行車道，連小華提出台鐵豐原站的豐原新門戶計畫，優化豐原門戶交通和景觀；黃國昌表示，連小華接棒立委陳清龍，讓中央地方攜手合作，帶動豐原和后里更好發展。

黃國昌表示，他今天到台鐵豐原車站陪同中市議員參選人連小華，還有民眾黨立法院黨團總召陳清龍，一起優化車站新門戶計畫。他昨晚就已經先來探點，他的習慣凡事都要先做準備，他昨天先騎東豐自行車道 跟后豐鐵馬道，他都探勘過一次。他覺得這一次陳清龍跟連小華他們中央跟地方攜手合作，提出來的計劃，把綠空廊道從豐原車站，能和后里鐵馬道，乃至於東豐綠色廊道連接在一起，將會提供所有遊客到台中山區玩的時候，有全新的感受，而且更便利的交通。

黃國昌表示，藉由軌道的運輸跟自行車的休閒跟運動，他相信一定可以帶動豐原更繁榮的發展，他拜託所有豐原、后里的鄉親，看到陳清龍議員成為委員後，還是心繫后里與豐原。對豐后交通建設，於觀光和產業，都能提出一個非常完整的構想，而且付諸實行，他相信，連小華接棒後，中央地方攜手合作， 服務一條龍，一定可以帶著豐原、后里的鄉親，更多更好的服務。

連小華表示，豐原新門戶計畫交通和台鐵豐原站景觀優化，目前無法騎自行車到后里，將爭取延伸到后里可連結后豐鐵馬道和東豐綠園道，吸引更多人到台中騎自行車。

黃國昌今天早上和立委陳清龍輔選台中市議員候選人連小華，先在豐原路口搖旗拜票，再到豐原心鎖橋花之道舉行記者會，由連小華說明政見；３人再和自行車隊一起騎自行車到東豐自行車綠廊，並到后里車站。

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎車。記者游振昇／攝影