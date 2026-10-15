沈伯洋談山林政策 盼讓山變得更平易近人

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與熟悉山林的專家步行劍南山的山徑並談及山林政策時表示，最重要的是要讓山變得更平易近人，包含規劃步道、交通配套、安全措施、取得備品等。

沈伯洋與城市山人董威言、雪羊、台灣山徑古道協會理事長伍元和、生態教育工作者黃一峯等多名熟悉山林的專家一早赴靠近大直的靜修宮參拜並討論山林政策，沈伯洋先受訪後赴附近山徑行走。

出席專家提到，台北非常適合發展山嶽活動的城市，因大眾交通方便，民眾要到山裡可非常快速。城市就能登山是很酷的概念，可結合山林徑跟文化徑進而推廣城市觀光。

沈伯洋與專家受訪後至劍南山附近山徑行走再返回接受聯訪，針對山林政策，他說，剛剛討論非常多的政策，最重要的是要讓山變得更平易近人，包含規劃步道、交通配套、安全措施、取得備品等。

沈伯洋表示，專家也有提到生態串聯，因北台灣生態非常豐富，且台北跟新北的生態是一環。專家也提到越野跑議題，討論如風險及設計等，台北其實有很多人文加自然的路徑可探索，這不僅是觀光而是更好的教育推廣及很好的運動。

媒體提問有其他縣市的同黨籍議員參選人已掛上與他合體的看板，是否樂觀看待出現洋流的外溢效應。沈伯洋說，洋流不是只在台北，本來就是在全台，沒有外溢的問題，就是全台現在都盼望及想要有新的選舉文化。

沈伯洋說，今天有人掛起看板，主角和重點都不是他，重點是各地民眾現在想要的改變，主要是要傳達這樣的意象，可能是因他在選首都市長，所以才被當作symbol（象徵）。

另外，民進黨立委、財政委員會召委賴惠員昨天對台北101董事長賈永婕備詢時服裝的用詞引發關注。沈伯洋今天被問此議題時說，賈永婕對整體美感要求非常高，她昨天穿著非常有美感。

沈伯洋表示，國會殿堂內美感絕對不是最重要，重點當然是質詢內容。但如果要討論美感，賈永婕穿著美感也是一等一且也非常隆重，在此狀況之下討論賈永婕的服裝其實不是那麼合適。

至於賈永婕將送台北101與故宮聯名的「節節如意．101典藏茶禮組」，給台北市長蔣萬安、沈伯洋2名台北市長參選人。

沈伯洋今天對此說，如有機會能夠收到禮物會很高興，且城市行銷非常重要，盼可和賈永婕討論有關行銷內容，其實自己對都市設計及美感的想法跟賈永婕有很多重疊，滿多事想跟賈永婕請教。

沈伯洋被問及有關民調議題時說，對選舉是戒慎恐懼，網路關心的人是全台不是僅在台北，能否轉換做台北市長選票及換成市民願意投他一票，是另一回事，他會持續勤走基層、對市民講政見。