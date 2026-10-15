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嘉義輕軌議題延燒 張啓楷要中央兌現承諾不排除率眾抗議

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義輕軌議題延燒，藍白共推市長參選人張啓楷（站立者）提3訴求要中央兌現承諾，不排除率眾抗議。圖／張啓楷競總提供
嘉義輕軌議題延燒，藍白共推市長參選人張啓楷（站立者）提3訴求要中央兌現承諾，不排除率眾抗議。圖／張啓楷競總提供

嘉義高鐵聯外軌道爭取逾21年，行政院長卓榮泰昨天與嘉市長黃敏惠會談，提出支持BRT增班、擴大輕軌藍線可行性評估，以及中央與地方後續協商經費等3項共識。藍白共推市長參選人張啓楷上午表示，嘉義人等了21年，不能只等到繼續評估、繼續協商，要求卓榮泰兌現372億元工程經費承諾，並提出3大訴求，不排除率領嘉義鄉親北上行政院抗議。

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張啓楷指出，黃敏惠率市府團隊赴行政院爭取近兩小時，卻只得到3項結論。他表示，嘉市政府2024年已完成輕軌藍線可行性評估，規畫串聯嘉義火車站與高鐵站，預估每趟可節省21分鐘，整體效益逾500億元。市府願意負擔用地費用，市議員、84位里長聯署支持，嘉縣、市議會也都通過相關決議，中央應提出具體推動時程。

張啓楷提出3大要求：第一，BRT增班不能取代輕軌，中央不得以短期接駁改善作為延宕興建的理由；第二，優先核定輕軌藍線，提出明確時程，先推動嘉義高鐵站至火車站路段，延伸嘉義科學園區、蘭潭等路線可列為第二期；第三，要求卓榮泰兌現中央負擔372億元工程經費的承諾，不能讓政治承諾淪為空話。

他質疑，中央要求擴大評估範圍，恐使原本可優先推動的建設重新回到評估階段，增加地方作業負擔。他強調，嘉義需要的是輕軌建設與明確動工時程，而非無止境等待，將透過立法院國民黨團及民眾黨團，要求行政院在國會提出具體承諾。

此外，張啓楷再次邀請民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠，就嘉義輕軌及市政議題公開辯論，並要求王美惠說明刪凍警消預算爭議，讓市民了解雙方立場。

張啓楷表示，黃敏惠已為輕軌建設向中央據理力爭，他也會與市府站在一起，持續要求中央落實承諾。他強調，若行政院與執政黨仍未正面回應3大訴求，不排除率鄉親北上行政院抗議，要求中央正視嘉義交通建設需求。

嘉義 張啓楷 輕軌 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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