洋流外溢26日沈伯洋到基隆造勢 童子瑋：希望藍繼續以為洋流是假的

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天上主持人黃暐瀚「POP撞新聞」節目時，針對台北市長沈伯洋「洋流」外溢效應，童子瑋說，其隆和台北連結非常深，洋流效益在到基隆絕對是真的，「很希望藍營繼續以為洋流是假的」，並預告沈伯洋26日到基隆造勢。

黃暐瀚針對引進「黃阿瑪」裝置藝術、洋流外溢等詢問基隆選情是否更加緊繃？以及童子瑋對基隆有何規畫及願景等相關議題詢問。

童子瑋說，其隆和台北連結非常深，很多基隆人採買、逛街、生活大部分都在台北，洋流已讓北北基串連在一起，基隆也是很熱，洋流的確外溢到基隆，洋流已是一種風潮。

童子瑋並預告，26日下午5時沈怕洋就要到基隆來，先看基隆港展出的水上氣球裝置「黃阿瑪」，再到基隆廟口夜市參拜，但要不要停下來吃小吃還在評估，怕人潮太多造成影響，兩人會推出包括交通等共同政策。

童並說，有的年輕朋友以前比較不關心政治，但沈伯洋是一種效應，帶動青年返鄉投票，台北市蔣萬安和基隆謝國樑都是老派執政模式，年輕人會重新思考。

童子瑋批評謝國樑送電動機車政策配套不足，尤其充電設施不夠，他開放騎樓停車，但騎樓有的地方可停車，有的不能停，讓民眾錯亂，標示不清楚，多年來也沒有拿出具體辦法解決逾十萬通勤族搭車之苦。

童子瑋說，他提出具體交通政策把大眾運輸系統做好，包括公車要捷運化、公車路線重整等，另規畫在中華電信．郵局重新規畫新市政大樓，完成老成區都市更新改建，他提出「生活市長」為主軸，要解決基隆人生活上的問題，義無反顧，非常有信心當選，上任第一年就會全力推動讓基隆有U─BIKE產生。