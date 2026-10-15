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蔣萬安晚間合體黃國昌搶攻白營選票 沈伯洋：樂見多上節目說明

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，搶攻白營選票，沈伯洋表示，只要蔣萬安能夠出來，上節目跟大家多多說明，大家應該也都會滿喜歡的。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，搶攻白營選票，沈伯洋表示，只要蔣萬安能夠出來，上節目跟大家多多說明，大家應該也都會滿喜歡的。記者邱德祥／攝影

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，藍營人士也透露，與民進黨台北市長參選人沈伯洋選情拉近，希望能鞏固「鋼鐵小草」選票。沈今受訪被問倒此事僅表示尊重，也樂見蔣上節目跟大家多多說明。

2026九合一選舉

黃國昌日前預告將專訪蔣萬安，並透露蔣透過台北市研考會主委殷瑋牽線，主動詢問上直播專訪，蔣萬安日前受訪也說，今與黃國昌合體，希望可以藉這機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

沈伯洋表示，只要蔣萬安能夠出來，上節目跟大家多多說明，大家應該也都會滿喜歡的。

白營 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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