柯志恩提可負擔宅讓青年安居成家 提升傳統產業競爭力及薪資留人才

高雄市長參選人陸續受邀至中山大學參與青年論壇，國民黨參選人柯志恩指出，近十年高雄青年勞動力減少約10萬人，希望提升傳統產業競爭力與拉高薪資，並讓文化產業與相關人才真正留在高雄，還要推「可負擔宅」政策降低購屋門檻，讓青年能在高雄安居成家。

柯志恩昨晚前往中山大學參加市長候選人青年論壇，針對青年返鄉、居住正義、交通建設及教育等議題與學生交流。

高雄的演唱會經濟議題，柯志恩提出「文化產業城市」概念。她表示，高雄不應只追求活動人次與短期觀光效益，而應將活動KPI轉化為產業KPI，讓文化產業與相關人才真正留在高雄，朝亞洲文化產業首都邁進。

針對青年居住問題，柯志恩提出「可負擔宅」政策，在年輕人面對高房價，往往難以兼顧購屋與育兒，她提出協助有工作、有收入卻買不起一般市場住宅的家庭降低購屋門檻，讓青年能在高雄安居成家。

柯志恩也提出「高雄青年國際圓夢計畫」，希望透過政府資源降低青年出國交流的經濟門檻，協助年輕人拓展國際視野。

近日各界關心小港機場營運議題，柯志恩表示，考量小港周邊居民反對及自然環境限制，應持續評估彌陀、南星等替代方案，爭取高雄擁有24小時運作的國際機場。

此外，有學生提到高雄原縣區與市區資源分配不均問題，柯志恩承諾，未來應提高原縣區建設的經費配比，改善市區與縣區發展不均的問題。

柯志恩強調，她有26年教書經驗，接觸過無數學生，非常關心非理工科系的年輕人如何留在高雄。此外，發展青年不只是城市的未來，更是現在就應被重視的力量，年輕人的聲音應該成為城市決策的重要依據。未來也將持續傾聽青年需求，讓高雄成為年輕人願意留下、勇敢追夢的城市。