蘇巧慧化身一日歌舞劇演員 盼結合新北特色讓藝文走入地方

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前到八里金枝演社劇團探班，化身「一日歌舞劇演員」，向演員學習表演身段，實際體驗新作「飛賊夜來香」走位。蘇巧慧表示，新北有山有海、有河岸，也有豐富的產業與文化故事，未來希望結合地方特色與表演藝術，讓創作者有更友善的創作環境，也讓新北充滿藝文能量。

蘇巧慧表示，很榮幸能到金枝演社參觀，也感謝劇團成立30多年來，持續深耕本土表演藝術，從台語、民間文化到野台精神，已成為台灣本土表演藝術的重要代表。

蘇巧慧指出，新北八里、淡水一帶有許多表演藝術團體與工作者，包括位於八里的金枝演社、台北木偶劇團，以及淡水的雲門劇場。表演者除舞台，也需要能安心創作的空間，但空間租金、道具倉儲、排練場地及交通搬運等，都是劇團經營的成本。

蘇巧慧表示，未來若有機會帶領市府，將從空間媒合、場地使用、行政協調及跨界合作等面向著手，回應藝文工作者的實際需求，打造更友善的創作環境，讓優秀作品有更多被看見的機會。

蘇巧慧也說，一場好的演出除了把觀眾帶進場館，更要結合場景、文化與地方特色，創造只有在當地才能感受到的體驗。新北擁有山海河岸、老街、廣場與公園，各地也有不同的產業及文化故事，未來希望持續與在地劇團合作，將表演帶進不同場域，讓各地發展出自己的文化特色。

蘇巧慧並引用自己喜愛的漫畫「千面女郎」名言「站上舞台，這個世界就是我的」，表示自己從事的是熱愛的事情，也就是服務新北。市政工作與劇團演出是不同舞台、不同劇碼，但同樣希望讓更多人看見，也願意認同她提出的理念與願景。金枝演社創辦人暨藝術總監王榮裕聽完後也大讚「我覺得你已經準備好了。」

王榮裕表示，金枝演社持續投入本土戲曲創作，這次推出全台語歌舞劇「飛賊夜來香」，並結合城市野台嘉年華與餐飲市集，將於11月6日至15日在台北表演藝術中心演出，歡迎民眾進場欣賞。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前到八里金枝演社劇團探班，化身「一日歌舞劇演員」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供