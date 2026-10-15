高虹安競總成立陣容曝 柯文哲、鄭麗文、盧秀燕等藍白大咖力挺

新竹市長高虹安爭取連任，將於18日下午舉行競選總部暨後援會成立大會，民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文將同台力挺，另有台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴及多名立委到場力挺，藍白合氣氛備受關注。

高虹安競選團隊公布活動資訊，以「新竹創新高．連任拚更好」為主軸，打出「2026新竹有安」口號，競選總部暨後援會成立大會將於18日下午2時至4時10分，在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉行。

站台陣容大咖雲集，除柯文哲、鄭麗文外，還包括盧秀燕、黃敏惠、饒慶鈴3名地方首長，以及國民黨立委鄭正鈐、黃仁、游顥、黃健豪、洪孟楷、陳菁徽等人，藍營黨公職動員力挺意味濃厚。

高虹安目前爭取新竹市長連任，隨年底九合一選舉逐漸逼近，18日競選總部成立也被視為選戰進入下一階段的重要造勢活動。尤其國民黨、民眾黨重要人士同場，包括兩黨主席層級人物及多名藍營地方首長、立委到場，後續藍白在新竹市選戰如何合作，也將成為地方政壇觀察焦點。

高虹安施政表現也獲得多項評比肯定，英國牛津經濟研究院最新公布「2026全球城市指數」，新竹市在全球1000座城市中排名第157名，較去年大幅前進44名，居全台第二、非六都第一，其中「生活品質」更排名全球第25名、全台第一。

「遠見」縣市總體暨永續競爭力排名一般縣市第2名，其中「公共安全與消防」全國第1；「天下」永續幸福城市調查「文教」、「經濟」分居非六都第2、3名，「今周刊」永續城市SDGs調查則連續3年獲非六都「永續城市特優獎」。