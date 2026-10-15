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蔣萬安今與黃國昌合體...藍營：與柯文哲互動是未來可努力方向

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）12日表示，台北市長蔣萬安（右）今天將參加他的直播節目，「需要幫什麼忙，就直接告訴我」。(圖／取自黃國昌臉書)
民眾黨主席黃國昌（左）12日表示，台北市長蔣萬安（右）今天將參加他的直播節目，「需要幫什麼忙，就直接告訴我」。(圖／取自黃國昌臉書)

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，蔣日前受訪稱與黃過去在立院就有很多合作，不過藍營人士透露，蔣萬安與對手沈伯洋民調差距拉近，最後選前關鍵，包括民眾黨的鋼鐵小草，對蔣這次選舉也將相當關鍵。

2026九合一選舉

黃國昌日前預告將專訪蔣萬安，並透露蔣透過台北市研考會主委殷瑋牽線，主動詢問上直播專訪，蔣萬安日前受訪也說，今與黃國昌合體，希望可以藉這機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

藍營人士透露，目前民眾黨的鋼鐵小草，到現在還有6、7%還沒拿到，蔣萬安希望透過這次專訪，不僅說明市政，爭取跨黨派的支持，對這次選舉也是相當重要關鍵。

台北市議員詹為元認為，因現蔣萬安與沈伯洋的民調的確差距比較拉近，除了國民黨自己的票，包含中間選民、民眾黨支持者的票，都應該要盡力爭取和鞏固，跟黃國昌合體直播，當然就是要加強民眾黨的支持者。

詹為元也認為，2022年北市長選舉支持黃珊珊的選票，其實並不一定是支持民眾黨的，尤其從近期TVBS民調可以看得出來，至於黃珊珊支持者未來要如何去爭取？詹認為，當然取決於蔣萬安跟黃珊珊之間的關係跟互動；另外，因黃珊珊本身的背景、還有當年台北市三腳督，黃的確本來就有一些淺綠的票。所以有部分黃珊珊的票戰向沈伯洋，其實從政黨的偏好度來看，是可以理解的。

「包含跟柯文哲、跟黃珊珊的互動，相信這未來，都是蔣萬安可以去努力的方向。」詹認為，對蔣萬安來說，接下來當然要爭取愈多票、愈多愈好，除了黃國昌跟民眾黨之外，還包括與柯文哲、黃珊珊的互動。

至於是否會影響小雞選情？詹為元認為，整體國民黨從黨中央、立法院黨團、到縣市首長，基本上都是藍白合的大方向。對小雞角度，今天跟民眾黨結合，是要支持者群體擴大，「當然可以帶動非綠的投票率」，只要投票率更高、支持者夠多，當然整體選票變多下，藍白候選人「都一起上」的機會也會增加。

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，蔣日前受訪稱與黃過去在立院就有很多合作。聯合報系資料照
年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安拚連任，今晚八時將與民眾黨主席黃國昌合體接受直播節目專訪，蔣日前受訪稱與黃過去在立院就有很多合作。聯合報系資料照

蔣萬安 黃國昌 柯文哲 2026九合一選舉 台北市選舉

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